Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.696,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.656,00
  • Yarım Ziynet 828,00
  • Çeyrek Ziynet 414,00
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