Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.006,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,70
  • Lira (Tam) Ziynet 1.960,00
  • Yarım Ziynet 980,00
  • Çeyrek Ziynet 490,00

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