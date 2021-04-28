Kapalıçarşı'da çeyrek altın 757 lira oldu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye'nin 720 ton altını var

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı ortak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın altın rezervlerini açıklayarak, 'Türkiye'nin bugün 720 ton altını var ve 120 ton yurtdışındaki altınımızı 2017 den bu yana Türkiye'ye getirdik. 120 ton altını olan Türkiye'nin bugün 720 tonu var' dedi.