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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 757 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 757 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 100 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 757 lira oldu
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 100 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,00 469,20 467,00 467,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.091,00 3.112,00 3.079,00 3.100,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00 432,00 426,00 430,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3.009,00 3.029,00
  • Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.504,00 1.514,00
  • Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 752,00 757,00
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