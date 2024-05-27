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Ekonomi

Kapasite kullanımı mayıs ayında azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

11:42 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.




#kapasite kullanım oranı
#KKO
#Piyasalar
#TCMB
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