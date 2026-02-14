Kara parayla mücadelede yeni yol haritası

Kayıt dışı ekonomi ve kara para ile mücadele kapsamında son dönemde yürütülen operasyonlar ve denetimler sürerken, meslek örgütlerinden yapısal reform çağrısı geldi. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, finansal sistem güvenliği için denetimlerin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını belirterek, “Kara parayla mücadele yapısal değişikliklerle olur, nakit ekonomiyi daraltmadan kalıcı sonuç alınamaz” dedi.

DİJİTAL İZLEME YAYGINLAŞSIN

Yıldız, kara para aklama ve suç gelirleriyle mücadelede özellikle dijital izleme, banka kanalıyla ödeme ve kayıtlı işlem zorunluluğunun yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Son dönemlerde artan operasyonların sorunun varlığını gösterdiğini belirten Yıldız, “Polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidilir. Esas olan, bütün ödemelerin banka sistemi içinden geçmesini sağlayan bir yapı kurmak” şeklinde konuştu. Hizmetler sektöründe kayıt dışılığın yaygın olduğunu kaydeden Yıldız, bazı meslek gruplarında ortalama beyanların asgari ücretin bile altında göründüğünü ifade ederek, dijital denetim imkanlarının daha etkin kullanılmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

MASAK BİLDİRİMLERİNDE ARTIŞ

MASAK bildirimlerinde artış yaşandığını aktaran Yıldız, meslek mensuplarından da daha fazla bildirim beklendiğini söyledi Yıldız, “Meslek mensuplarından ‘müşterin kara parayla ilişkiliyse bildir’ talebi geliyor. Bu kamusal bir sorumluluk ama sadece ihbar mekanizmasıyla çözüm kolay değil” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kısa süre öncesine kadar FATF gri listesinde yer almasını hatırlatan Yıldız, bunun yapısal zafiyetlere işaret ettiğini belirterek, “Kayıt dışı alan daraltılmadan, nakit hareketi azaltılmadan kalıcı başarı sağlanamaz” dedi. Vergi sisteminin giderek karmaşık hale geldiğini söyleyen Yıldız, oran ve istisna çeşitliliğinin sistemi “yamaya dönüştürdüğünü” ifade etti. Bir şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi oranının; ihracatçı, imalatçı ya da teşvik belgeli olup olmamasına göre değiştiğini belirten Yıldız, “Basit bir vergi oranını söylemek için bile uzun hesap yapmak gerekiyor. Bu, sistemin sade olmaktan çıktığını gösteriyor” diye konuştu.

YILMAZ’A SUNUM YAPILDI

Vergi reformu konusunda üst düzey temas yürüttüklerini açıklayan Yıldız, Cevdet Yılmaz ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde bir reform çalışması yapılmasını destekleyeceklerini ifade ettiler. TÜRMOB olarak bu alanda raporlar hazırlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.







