Karadeniz gazına milli ekipman

Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center’in (TP-OTC) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi Faz 2 kapsamında, Türkiye’de ilk kez derin deniz gaz üretim ekipmanları tamamen yerli imkanlarla üretildi. Bu kapsamda manifold, suction pile, sliding frame ve RBA pile isimli deniz altı yapıları, Çimtaş Shipyard Başiskele Kocaeli tesislerinde başarıyla tamamlanarak sahaya sevk edildi. Bu gelişme, Türkiye’nin deniz altı doğal gaz üretiminde dışa bağımlılığını azaltması açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ÜRETİMİN TEMEL EKİPMANLARI

Deniz tabanında bulunan gaz kuyularından çıkan doğal gaz, manifold (akış dağıtım ünitesi) aracılığıyla toplanıp ana boru hattına yönlendirilerek üretim sürecine dahil ediliyor. Adeta deniz altındaki bir ‘dağıtım merkezi’ gibi çalışan bu sistem, üretimin düzenli ve verimli şekilde ilerlemesine katkı sağlıyor. Manifoldun deniz tabanında sabitlenmesi için kullanılan suction pile (emme kazığı), büyük bir silindirik çelik yapı olarak görev yapıyor ve ağır ekipmanların deniz dibinde güvenli biçimde sabit kalmasını sağlıyor.

Montaj ve hizalama işlemlerinde kullanılan sliding frame (kayar montaj platformu), boru hatlarının deniz tabanına doğru konumda yerleştirilmesine yardımcı oluyor. RBA pile (bağlantı kazığı) ise deniz altı boru sistemlerini zemine sabitleyerek altyapının dayanıklılığını artırıyor. Derin deniz koşullarına uygun şekilde tasarlanan bu ekipmanlar, yüksek basınç ve düşük sıcaklık ortamlarında güvenli üretimi mümkün kılıyor.

YERLİ TEKNOLOJİ İLE ÜRETİM 2 KATINA ÇIKACAK

Sakarya Gaz Sahası’ndaki 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Bu miktar, 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor. Üretimin, 2026’da 8 milyon, 2028’de ise 16 milyon haneye ulaşması hedefleniyor. 2023 yılında ilk kez karaya ulaştırılan yerli gazla birlikte, Türkiye’nin toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Bu üretimle Türkiye sadece kendi gazını çıkaran değil, artık deniz altı enerji teknolojilerini geliştiren ve üreten bir ülke konumuna yükselmiş oldu.

ZEKİ modellemeye devam ediyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), daha önce geleceğin petrol endüstrisine yön verecek ZEKİ yazılım platformunu hayata geçirmişti. ZEKİ’nin modellemesiyle Sakarya Gaz Sahası da katman katman deşifre edildi. Dünyada neslinin ilk örneği olan bu yazılım, doğal gazın yatağından akım dağıtım şebekesine kadar geçen tüm süreçleri modelliyor.







