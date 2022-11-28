Karadeniz’de yeni keşif sinyali: Çaycuma'da ilk veriler olumlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda yeni keşiflerin sinyalini verdi. Sakarya gaz sahası içerisindeki komşu alanda yeni keşif amaçlı bir sondaj yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Çaycuma-1 adını verdiğimiz kuyuda ilk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Orada da netice alınca bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Karadeniz bizim için gelecek vaat ediyor, daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

BAĞIMLILIĞI %70’E DÜŞÜRECEK

Sakarya gaz sahasındaki 540 milyar metreküplük doğal gaz verisinin yukarı yönlü güncellenebileceğini söyleyen Dönmez, “Manifold dediğimiz 280 tonluk dağıtıcı merkezi geldi yurt dışından, gemiye yüklendi, yerine götürüldü. 280 tonluk bir ekipmanı suyun altına robotlarla gidiyoruz ve o kuyulardan gelen bağlantı borularıyla onu birleştiriyoruz. Artık orada toplanan gazı karaya çıkartacak ana iletim hattına bağlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Kanal 7’de katıldığı programda soruları cevaplayan Bakan Fatih Dönmez, toplam tüketimin yüzde 25-30’luk kısmının Karadeniz gazından karşılanacağını belirtti. Dönmez, doğal gazda dışa bağımlılığın yüzde 70’e ineceğini vurgularken, yeni keşiflerle bu oranın daha da düşebileceğini dile getirdi.

REKLAM

DOĞU AKDENİZ GAZI BURADA PAZARLANABİLİR

Doğu Akdeniz’de keşif yapan İsrail ve Mısır gibi ülkelere gaz merkezi projesinin hayata geçirildikten sonra gazlarını Türkiye’ye getirip burada pazarlayabileceklerini ilettiklerini bildiren Bakan Dönmez, “Bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu. Türkiye’nin birçok yerden gaz tedarik edebilen nadir ülkelerden birisi olduğunu belirten Dönmez, “Gaz tedariki konusunda cazibe merkezi haline geldik. Yaklaşık 15 farklı ülkeden gaz tedarik ediyoruz. Bu dağıtım merkezi ve ticaret merkezi olmak için yeterli bir kaynak dağılımını içeriyor” dedi.

ENERJİDE SÜBVANSİYON 200 MİLYAR LİRAYI AŞAR

Bakan Dönmez, ilk 6 aya bakıldığında doğal gazdaki sübvansiyon miktarının 150 milyar lira olduğunun altını çizerek, “Elektrik tarafındaki sübvansiyon miktarı yaklaşık 20-25 milyar lira civarında. Yıl sonuna doğru bu rakam muhtemelen ikisini topladığımızda 200’ü aşacak, belki 250 milyar lira civarlarına gelecek. Önümüzdeki yıl da fiyatlar bu şekilde yüksek seyrettiği müddetçe bu destekleme mekanizmasına devam edeceğiz. Bundan vatandaşımızın bir endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

REKLAM

Endonezya ve Malezya gaz transferine istekli

Hem Endonezya hem de Malezya’nın, imkan olursa ürettikleri gazın bir miktarını Türkiye’ye gönderebileceklerini ifade ettiğini söyleyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Kendi ihtiyacımız için olabilir ya da bizim terminallerimizi kullanmak suretiyle bu gaz merkezinde Avrupa pazarına da buradan gazlarını gönderebilirler. Böyle bir imkân sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu. Gaz merkezi olduktan sonra başka ülkelerin boru hatlarıyla gazlarını Türkiye’ye göndermek isteyeceklerinin altını çizen Dönmez, bu yönde talep olduğunu dile getirdi.

Su seviyesinden petrol keşfettik

Çukurova bölgesinde şu anda 3’üncü kuyunun açıldığını, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezervin var olduğunu dile getiren Fatih Dönmez, “Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk. 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda belki günlük üretimimiz bin varile kadar çıkacak” dedi. Dönmez, Şırnak’taki Esma Çevik sahasında yapılan petrol keşfinin ise 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşif arasında yer aldığı bilgisini paylaştı.

REKLAM

Doğal gaz konferansı şubatta İstanbul’da

Şubat ayının başında İstanbul’da bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi düşündüklerini vurgulayan Bakan Dönmez, “Hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanları ve önemli temsilcileri olacak hem de talep tarafının temsilcileri. Bütün konuları enine-boyuna tartışmış olacağız. Türkiye enerji krizinin çözümünde önemli bir aktör olabilir” dedi.