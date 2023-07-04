Karapınar’da yıllık hasada dönüş

Türkiye’nin uzun yıllardır en az yağış olan bölgesi Konya Karapınar’da bu yıl artan yağışlar olumlu etki gösterdi. Karapınar’da susuzluk nedeniyle 2 yılda bir hasat yapılırken, bu yıl ürünler yağışlar dolayısıyla yeniden ekildi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, “Bu yıl bölge halkının da deyimiyle Karapınar’a bereket yağdı” ifadelerini kullandı. Üner, bölgedeki çiftçilerin ürün maliyetlerinin yüzde 85’ini elektrik faturasının oluşturduğunu ancak bu yıl yarı yarıya tasarruf edildiğini söyledi.

Durmuş Üner.

TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK

Yağışın bu yıl Karapınar özelinde olumlu birçok etkisinin olduğunu söyleyen Üner, “Türkiye içerisinde erozyonla mücadelede en öne çıkan bölge Karapınar. Bu yılki yağışlar ile toparlanma sürecine girmiş olsak da ileriye dönük önlemlerimizi hem biz hem de bölge halkı artırmalıyız. Ürünlerden sulamaya kadar tedbirlerin bölge şartlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yağışlar böyle devam ederse bölge, su kıtlığından da kurtulmuş olur” diye konuştu.

OBRUK OLUŞUMU ÖNLENİR

Karapınar’ın uzun yıllar sonunda ilk defa nemli toprakla karşılaştığını belirten Üner, “Kurak toprakları uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar nemli görüyoruz. Bu yağışlar ve nemli topraklar sulamayı azaltacak ve obruklar oluşmayacak. Ayrıca toprağın nemli kalmasıyla birlikte yeraltı suları da beslenecek ve verim artacak. Karapınar çiftçisi, toprağın verimiyle kazanacak” dedi.







