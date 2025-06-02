Kart puanları yatırıma dönüyor

Son dönemde birçok banka kredi kartı kullanan müşterilerine yaptığı harcamalar karşısında ekstra puanlar veriyor. Akbank’ın premium kredi kartı Wings ise sektörde yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Bir yılda müşterilerine uçak biletinden, seyahat ve restoran harcamalarına kadar birçok alanda yaptığı indirimlerle 1,5 milyar TL’lik fayda sağlayan Wings, artık kart puanlarıyla yatırım fonu alma imkanı sunacak. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Wings’i dünyada değişen alışveriş ve harcama alışkanlıkları nedeniyle 3 yıl önce entegre bir yaşam çözümü olarak yeniden tasarladıklarını söyledi.

FON ALINABİLEN YENİ SİSTEM

Diğer yandan Wings kullanıcılarının kazandığı Mil Puanları yatırım fonlarına dönüştürebilecekleri yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini aktaran Yüce, “Eylül ayında başlayacak uygulamayla, kart sahipleri harcamalardan biriken puanlarla Ak Portföy içindeki fonlara yatırım yapılabilecekler. Böylece kredi kartı harcamaları sadece tüketim değil, finansal yatırım aracına dönüşmüş olacak” açıklamasını yaptı. Yüce, “Bu kapsamda Wings sahipleri için seyahat, restoran, bankacılık ve günlük yaşam olmak üzere dört temel alanda kullanabilecekleri ayrıcalıklar geliştirdik. Örneğin Wings kullanıcılarına havalimanı transferlerinde %75’e, otoparklarda %50’ye varan indirim; hızlı geçiş, lounge kullanımı, otel ve restoran indirimleri gibi seyahatin her adımında avantajlar sunuyoruz. Böylece müşterilerimiz bankacılık işlemlerinde indirimin yanı sıra, ekstra Mil Puan kazanma fırsatı elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

1,5 milyar TL'lik avantaj

Türkiye genelinde kartlı ödemeler pandemi sonrası 14 kat artarken, restoran harcamalarının 19 kat yükseldiğini belirten Yüce şöyle konuştu: “Wings kullanıcıları ise bu artışın ötesine geçti. Son bir yılda Wings kartıyla 125 milyon işlem gerçekleşti ve toplamda 1,5 milyar TL değerinde avantaj elde edildi. Kullanıcılar bu avantajları Mil Puan sistemiyle uçak bileti alarak ya da yada kart harcamalarını biriken puanlarıyla hemen uygulama üzerinden yapabiliyorlar.”

Yurt dışı harcamaları katlandı

Pandemi sonrası Wings ile yurt dışında harcama yapan müşteri sayısı 2,5 kat, işlem sayısı ise 4 kat arttı. Seyahat kategorisindeki işlem adedi son 3 yılda 3 katına çıktı. Ortalama seyahat süresi ise 4 günden 6 güne uzadı. Wings kullanıcılarının %1’i yılda en az 40 gününü yurt dışında geçiriyor, yılda 8 ülke geziyor ve her 2 günde bir dışarda yemek yiyor. Kart kullanıcılarının %10’u ise yılda ortalama 2 ülke ziyaret ediyor ve her 5 günde bir restoran harcaması yapıyor.







