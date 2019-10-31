Ekonomi Kasım tatili turizmi hareketlendirecek
İŞ DÜNYASI

Kasım tatili turizmi hareketlendirecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kasım ayında okulların ara tatilinin turizme önemli bir hareket getireceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

TÜRSAB, iç turizm pazarını hareketlendirmek için "TÜRSAB ROTA" adlı dijital projeyi hayata geçirdi.

“Turizmin Yeni Rotası” sloganıyla hayata geçirilen projenin lansmanıda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. TÜRSAB, digitey proje ile farklı tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, binlerce acentanın,Türkiye’nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşması amaçlanıyor.

  • Kayıt dışınının önüne geçilmesinin hedeflendiği projeyle kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunulacağı ifade edildi.

Proje ile, uygun ve binlerce tur paketi seçenekleri sunulmasına ve tüketiciye; şeffaf,adil, güvenli ve birçok yeni rotanın keşfedilebilmesi için olanak sağlanması hedefleniyor.Proje ile turizmde kayıt dışı ekonominin de bitirilmesi hedefler arasında gösterildi.

"PROJE İLE SEYAHAT ACENTALARININ BİRBİRLERİYLE OLAN TİCARETİ GÜÇLENECEK"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, digital proje ile ilgili," Proje seyahat acentalarının birbirleriye olan ticaretini güçlendirerek, ülkemizin değişik bölgelerindeki bugüne kadar hiç pazarlanmamış ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacak.Ülke genelinde yayılmış 13 bin seyahat acentamızın kendi oluşturdukları tur programlarını bu pazarlama platformunda birbirleriyle paylaşmasını sağlayacak yepyeni bir digital platform oluşturduk. Bu platformun vatandaşa katkısı ise bugüne kadar gerçekten hiç oluşmamış tur rotaları ve tur programları oluşuyor. Ülkemizin en ücra köşesinde seyahat acentası dahi kendi bölgesiyle ilgili turlar oluşturup bunları bu platforma yükleyip ülkemizin bir başka bölgesindeki seyahat acentaları tarafından pazarlanmasını sağlayacak.Dolayısıyla çok geniş çok zengin bir ürün çeşitliliği yaşayacağız.En kısa vadede 5 milyar TL'ye ulaşacak bir hacim oluşacak" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya şunları söyledi;

"Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acentalar aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor."

"KASIM TATİLİ TURİZMİ HAREKETLENDİRECEK"

2019 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,24 artış ile 41.5 milyon olmasıyla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, " Rakamlar gayet iyi geldi.Tahmin edildiği gibi ülkede güven ve huzur olduğu müddetçe turizmle ilgili sıkıntımız da olmuyor çünkü sektörün diğer kesimleri gerçekten dinamik ve her türlü yeniliğe açık.Dünya standartlarına bakıldığında rekabete hazır bir sektör. Herşey iyi gidiyor. Kasım tatili de inşallah yepyeni bir hareket getirecek iki tane ara tatil. İç turizm açısından bakıldığında daha hareketli günler bizi bekliyor." diye konuştu.

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