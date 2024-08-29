Kayıt dışı istihdama yaptırım

Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına girmesiyle birlikte yeni reform paketleri de Meclis gündemine taşınacak. Yeni yasama yılında, vergi reformu düzenlemesi ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) başlatılacak olan yönetişim reformu Meclis gündemine gelecek. Meclis bu konuların dışında kayıt dışılıkla mücadele konusunu da masaya yatıracak. Bu konudaki yasal düzenlemenin de sonbaharda Meclis gündemine alınacağı ifade edildi. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede kapsamında, çalışanın sigorta primin yatırmayan ya da eksik yatıran işverenlere uygulanan cezanın miktarı artırılacak. Mevcut düzenlemede, işverenin SGK primlerini işçinin aldığı gerçek ücret üzerinden eksiksiz olarak yatırma yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda uygulanan sigorta primin yatırılmadığı ya da eksik ödendiği her ay için kesilen 2 asgari ücret tutarındaki ceza, 3 ya da 4 asgari ceza tutarına çıkarılacak.