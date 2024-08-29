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Ekonomi

Kayıt dışı istihdama yaptırım

Uğur Duyan
04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:21 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına girmesiyle birlikte yeni reform paketleri de Meclis gündemine taşınacak. Yeni yasama yılında, vergi reformu düzenlemesi ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) başlatılacak olan yönetişim reformu Meclis gündemine gelecek. Meclis bu konuların dışında kayıt dışılıkla mücadele konusunu da masaya yatıracak. Bu konudaki yasal düzenlemenin de sonbaharda Meclis gündemine alınacağı ifade edildi. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede kapsamında, çalışanın sigorta primin yatırmayan ya da eksik yatıran işverenlere uygulanan cezanın miktarı artırılacak. Mevcut düzenlemede, işverenin SGK primlerini işçinin aldığı gerçek ücret üzerinden eksiksiz olarak yatırma yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda uygulanan sigorta primin yatırılmadığı ya da eksik ödendiği her ay için kesilen 2 asgari ücret tutarındaki ceza, 3 ya da 4 asgari ceza tutarına çıkarılacak.

Yıllık bazda enflasyonda sağlanan düşüş ivmesinin sürdürülmesi ve hayat pahalılığıyla mücadelenin devam ettirilebilmesi için ekonomi yönetimi yeni adımlar atacak. Yeni Orta Vadeli Program ile 12'inci Kalkınma Planı’nda yapılacak olan dar kapsamlı revizyonun mevzuat çalışmaları da Meclis'ten çıkarılacak düzenlemeler yasal dayanağına kavuşmuş olacak.

İKİNCİ VERGİ PAKETİ GELİYOR

Meclis gündemine kasım ayında alınması beklenen ikinci vergi paketiyle gelir, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununda değişikliğe gidilecek. Vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanı genişletilecek. Gönüllü uyumun artırılması için yeni adımlar atılacak. Bu amaçla doğrudan vergilerin payı artırılacak.



#İstihdam
#Ekonomi
#TBMM
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