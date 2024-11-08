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Kayıtlı çiftçide 100 binlik artış

Kayıtlı çiftçide 100 binlik artış

Ali Kürşat Büyükada
04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayılarının düştüğüne ilişkin iddialara cevap verdi. Yumaklı, “2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon kayıtlı çiftçi oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar 121 milyon dekardan 165 milyon dekara gelmiş durumda. Burada çok ciddi bir artış var” değerlendirmesinde bulundu.


DÖVİZLE HAYVAN SATIŞI YOK

İthal besilik hayvan satışıyla alakalı soruya Yumaklı, "Et ve Süt Kurumu'nun dövizle hayvan satışı söz konusu değildir" yanıtını verdi. Salçalık domates sıkıntsına da değinen Yumaklı, üreticinin elinde kalan ürünlerin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin aldığını vurguladı.


#Ekonomi
#çiftçi
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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