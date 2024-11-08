Kayıtlı çiftçide 100 binlik artış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayılarının düştüğüne ilişkin iddialara cevap verdi. Yumaklı, “2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon kayıtlı çiftçi oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar 121 milyon dekardan 165 milyon dekara gelmiş durumda. Burada çok ciddi bir artış var” değerlendirmesinde bulundu.