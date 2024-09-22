KDK'dan flaş karar: İzin kullanan işçinin maaşından yapılan kesinti faiziyle iade edilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu personel konularında vermiş olduğu kararlarla birçok sorunun çözümüne önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Kararlar tavsiye niteliğinde olsa da sorunların çözümüne ciddi katkı sağladığını, tavsiyenin dikkate alınmadığında da yargı mercilerinde personeli avantajlı hale getirdiğini görüyoruz. Bu yazımızda verilen bir karar özelinde konuyu açıklamaya çalışacağız. IDPB VE PERSONEL VE PRENSIPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEREMEZSIN KDK VERECEKSIN DIYOR Halk sağlığı uzmanı olan bir tabibin