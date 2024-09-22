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KDK'dan flaş karar: İzin kullanan işçinin maaşından yapılan kesinti faiziyle iade edilecek

KDK'dan flaş karar: İzin kullanan işçinin maaşından yapılan kesinti faiziyle iade edilecek

Seda Ekinci
13:1322/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
AA
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KDK'dan flaş izin kararı
KDK'dan flaş izin kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili emsal bir karara imza attı. Sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin hukuka uygun olmadığını belirten KDK, kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi yönünde Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi. Kurumun kararına göre, yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan 1529 liralık kesinti yasal faiziyle iade edilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin hukuka uygun olmadığını belirterek, kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi yönünde Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Mersin'deki bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan ebenin maaşından, kullandığı 5 günlük yıllık izni nedeniyle 1529 lira kesinti yapıldı.

Bu kesintinin yasal olmadığını, daha önce benzer konular nedeniyle açılan davalarda mahkemelerce verilmiş emsal kararlar bulunduğunu belirten ebe, işleme itirazda bulundu.

İtirazın ardından
KDK'ye şikayet başvurusu yapan ebe,
maaşından kesilen kısmın faiziyle iadesi edilmesini ve sonraki izin kullanımlarında
maaşından kesinti yapılmasının önlenmesini istedi.
Başvuruyla ilgili görüşü alınan işveren kurum, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21. maddesinde,
"Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır."
hükmünün yer aldığını, bu nedenle izin kullanan başvurucunun maaşından kesinti yapıldığını savundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna vardı.

KDK'nin kararında, ücretli iznin anayasal bir hak olduğu, aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde de ücretli yıllık izin haklarının tanımlandığı belirtildi.

KDK'dan 'kesinti yapılamaz' kararı

Kararda,
"izne çıkmaları halinde yerine vekaleten birinin bırakılması, aksi halde Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması hallerinde ücret kesintisi yapılmayacağı"
yönündeki düzenlemeler gerekçe gösterilerek, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

KDK, yapılan kesintinin yasal faiziyle başvurucuya ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesi için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Nedir, Ne İş Yarar?

Kamu denetçiliği bilinen bir diğer adıyla ombudsmanlık İsveçe'de “aracı” anlamına gelmekte olan ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelmekte olan ‘man’ sözcüklerden oluşmuş olup aracı kişi anlamına gelir.


Yurtdışı uygulamalarına bakıldığında genel olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyerek, çözümlere ulaştırmak amacı doğrultusunda seçilmiş olan kimse yahut kişileri simgelemektedir.


Türkiye'nin hukuk sisteminde kamu denetçiliğinin girmesindeki amaç, kanundaki ifadesiyle
“idarenin her çeşit eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı olan adalet anlayışı içerisinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk bakımlarından incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak”
biçiminde tarif edilmektedir.

KDK'nın başlıca görevleri nelerdir?

6328 sayılı Yasa ile, gerçek ve tüzel şahısların idarenin işleyişi alakalı şikâyetlerini inceleyip, araştırmak ve idareye tavsiyelerde bulunmak amacı doğrultusunda kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun görevleri şunlardır;

  • - Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
  • - İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
  • - İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
  • - Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
  • - İnsan haklarının gelişmesine,
  • - Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin ortaya çıkmasına katkı sağlama çabasındadır.



#KDK
#Kamu Denetçiliği Kurumu
#maaş
#Sözleşmeli sağlık personeli

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