KDK'dan flaş karar: İzin kullanan işçinin maaşından yapılan kesinti faiziyle iade edilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili emsal bir karara imza attı. Sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin hukuka uygun olmadığını belirten KDK, kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi yönünde Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi. Kurumun kararına göre, yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan 1529 liralık kesinti yasal faiziyle iade edilecek.
Kurumun kararına göre, Mersin'deki bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan ebenin maaşından, kullandığı 5 günlük yıllık izni nedeniyle 1529 lira kesinti yapıldı.
Başvuruyu inceleyen KDK, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna vardı.
KDK'dan 'kesinti yapılamaz' kararı
KDK, yapılan kesintinin yasal faiziyle başvurucuya ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesi için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.
Kamu Denetçiliği Kurumu Nedir, Ne İş Yarar?
Kamu denetçiliği bilinen bir diğer adıyla ombudsmanlık İsveçe'de “aracı” anlamına gelmekte olan ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelmekte olan ‘man’ sözcüklerden oluşmuş olup aracı kişi anlamına gelir.
Yurtdışı uygulamalarına bakıldığında genel olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyerek, çözümlere ulaştırmak amacı doğrultusunda seçilmiş olan kimse yahut kişileri simgelemektedir.
KDK'nın başlıca görevleri nelerdir?
6328 sayılı Yasa ile, gerçek ve tüzel şahısların idarenin işleyişi alakalı şikâyetlerini inceleyip, araştırmak ve idareye tavsiyelerde bulunmak amacı doğrultusunda kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun görevleri şunlardır;
- - Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
- - İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
- - İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
- - Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
- - İnsan haklarının gelişmesine,
- - Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin ortaya çıkmasına katkı sağlama çabasındadır.