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Ekonomi

Keban’da hem HES hem GES

Keban Barajı'nda üretim yapan GES sayesinde hem tarım alanlarının güneş panelleriyle kaplanmasının önüne geçiliyor hem de su yüzeyine güneşin direk vurmaması sağlanarak buharlaşma ile oluşan su kaybının önüne geçiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sistemin karadaki benzerlerine göre yüzde 10 daha verimli olduğunu söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:13 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin Keban Barajı üzerine kurulan ilk yüzer güneş elektrik santrali (GES) üretime başladı. Test üretimine geçen tesisi inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su üzeri yüzer GES’in 1 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu vurguladı. Yumaklı, “Bölgeye 3 megavatlık daha su üzeri GES kurulacak ve böylece tarımsal sulamada kullanılan tüm elektrik yüzer GES’ler sayesinde yüzde 40 daha tasarruflu bir şekilde çiftçilere ulaşacak” dedi. Tesisin 78 milyon TL’ye mal olduğunu belirten Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

Ali Kürşat Büyükada, İbrahim Yumaklı.

47 BİN DEKARA SULAMA ENERJİSİ

“Tesisimiz, üretilen enerjinin tarımsal üretimde kullanılması ve Ar-Ge faaliyetleri içermesi bakımından ülkemizin ilk yüzer GES projesi olarak öne çıkıyor. Dört blok halinde tesis edilen Kuzova Yüzer GES, 6 dönümlük bir alanda 1840 adet güneş panelinden oluşuyor. Su kaynağı Keban Baraj gölü olan Kuzova Pompaj Sulaması’ndan 7 adet köy faydalanmakta olup toplam 4 bin 783 hektar arazi sulanıyor” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA VERİM İMKANI

Yüzer GES’lerin, büyük ve temiz bir enerji potansiyeli olduğunu vurgulayan Yumaklı, yüzer santralin üretiminin yanı sıra su yüzeyini örtmesiyle önemli miktarda su tasarrufu sağladığına dikkat çekti. Ayrıca GES’lerin karasal GES’lere göre yüzde 10 daha verimli çalıştığını söyleyen Bakan Yumaklı, “Yüzer GES’ler sayesinde atıl durumdaki rezervuar yüzey alanları değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak” dedi. Bakan Yumaklı, “Baktığımızda içme suyu amaçlı olan suların dışındaki barajlarımızın yüzde 10’una su üzeri yüzer GES sistemleri yapılırsa, ülkemiz elektriğinin dörtte biri bu yolla sağlanabilir” şeklinde konuştu.



#Keban Barajı
#Ekonomi
#GES
#HES
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