Ekonomi Kenevir ekimi 5 katına çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kenevir ekimi 5 katına çıktı

Türkiye’nin kenevir üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla artıyor. Geçen yıl 200 dekar olan lif, tohum ve sapa amaçlı kenevir ekim alanı, bu yıl 5 kat artış göstererek bin dekara ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de 1989’da 42 bin dekar olan kenevir ekim alanı 1999’da 5 bin 360 dekara ve 2009’da 66 dekara düştü. Son olarak geçen yıl 200 dekarda lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu alanda bir çalışmanın içine giriyoruz, yeniden bunu üreteceğiz” sözlerinin ardından kenevirin tekrar ülke gündemine girmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı kenevir alanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl yaklaşık bin dekarda lif, tohum ve sap amaçlı ekim alanına ulaşıldı. Türkiye’de tescilli kenevir çeşidi bulunmazken, mevcut ekilişler yerel popülasyonlardan elde edilen tohumluklarla yapılıyor.

Ayşin Işıkgece

SÖZLEŞMELİ MODELLE ÜRETİM

  • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle ‘tetrahydrocannabinol (THC)’ oranı düşük çeşit geliştirme çalışmaları yürütülüyor. İki endüstriyel kenevir çeşidinin tescil çalışmalarının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinde ve sözleşmeli tarım modeliyle çiftçiler tarafından tohumluk kenevir üretimi yapılıyor. Ekim ayı itibarıyla ürün hasadında sona gelindi. TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, üretimi yerel tohumla yapmak istediklerini söyledi. Tekstil ve otomotiv sektöründeki bazı büyük firmaların kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istediğine dikkati çeken Işıkgece, “127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. Amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek” dedi.

Tahvil faizi son 2 yılın dibinde
EKONOMİ
Tahvil faizi son 2 yılın dibinde
İş adamlarına sahtebelediye başkanı oyunu

İş adamlarına sahte
belediye başkanı oyunu

Yerel seçimleri de fırsat bilip harekete geçtiler.
Vatandaşlıktan atılabilirler

Vatandaşlıktan atılabilirler

Türklere saldıran terör yandaşları için hukuki süreç masada.
Emsal karar

Emsal karar

İlk kavgayı başlatan işçi kovulur.
Çakara <br>2 bin lira ceza

Çakara
2 bin lira ceza

Polis ceza kesti vatandaşlar fotoğraf çekti.
Sualtı Hapishanesi:<br>Rummu

Sualtı Hapishanesi:
Rummu

Avrupa'daki bir kasaba sıradışı bir sır saklıyor.
Fiyatları düşürecek<br>sınır yarın başlıyor

Fiyatları düşürecek
sınır yarın başlıyor

Komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı aşamayacak.
Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

​Batılı otoriteler PKK sempatizanlarını koruyor.
Gece yarısı<br>trafiğe açıldı

Gece yarısı
trafiğe açıldı

50 km'lik kısmı hizmete sunuldu tamamı yıl sonunda bitecek.
Hatalı üretildiğini kabul etti

Hatalı üretildiğini kabul etti

​346 kişiye mezar olan uçaklar için özür dilediler.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Galatasaray eski yıldızı için harekete geçti.

Muğla'da boğdu <br>İstanbul'da itiraf etti

Muğla'da boğdu
İstanbul'da itiraf etti

​İtirafı üzerine lüks villada cansız bedeni bulundu.
2 bölge<br>için yeni uyarı

2 bölge
için yeni uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
Senegal'de<br> ele geçirildi

Senegal'de
ele geçirildi

6 milyon dolar değerinde olduğu tespit edildi.
Kimseden <br>icazet almayız

Kimseden
icazet almayız

Erdoğan: Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda 82 milyon şehadete yürümeye hazır.
Gururluyuz<br>çünkü Türkiye'yiz

Gururluyuz
çünkü Türkiye'yiz

​Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Bir metre kar<br>yağsa da buradayız

Bir metre kar
yağsa da buradayız

​HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti yoğun yağmura rağmen devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.