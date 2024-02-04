Kentlerin enerjisi yeşillenecek

Türkiye’de enerji sektörü 2002’den bu yana ciddi bir gelişim ve dönüşüm gerçekleştirdi. Hükümet, yeşil enerji konusundaki kazanımlarını yerel yönetimlere de aktaracak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakıldığında güneş, rüzgar, hidroelektirik, ve jeotermal artık büyük kentlerin enerji ihtiyacında büyük bir paya sahip olacak.

PROJE YÜZDE 55 SEVİYESİNE ULAŞTI

Bu bağlamda yerel yönetimler atılımlara dahil edilerek, teşvikler kapsamında yer alacak. Büyük kentlerin enerji ihtiyaçlarını karşılaması bakımından yeşil enerji kullanımı yerel yönetimler ile birlikte yeni teşviklerle hizmete sunulacak. Yapılacak yeni projelerle güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal artık büyük kentlerin enerji ihtiyacında büyük bir paya sahip olacak. Projede yüzde 55 seviyesine ulaşan yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi 2053'te yüzde 69 ulaştırılması hedefler arasında.

TEMİZ YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

İklim değişikli ile mücadelenin en önemli parametrelerinden birisi olan temiz enerji ile hava kirliliği konusunda da azalım sağlanıyor. Karbon emisyonu azaltılırken çevre dostu bir enerji tüketimi sağlanıyor.

YENİ BİNALARIN YAPIMI İÇİN TEŞVİK

Enerji alanında ulusal ölçekteki büyük yatırımların yanı sıra şehir ve mahalle ölçeğindeki temiz enerji girişimleri daha fazla desteklenecek. Yerel yönetimler de güneş enerjisinden istifade eden sokak aydınlatma sistemlerini kullanarak bu alanda özendirici olabilecek. Orta ve uzun vadede yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yaygın hale getirilecek. Yeniden yapılan binaların enerjisinin bir bölümünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması da teşvik edilecek.

ÇATILARA YANSITICI ÖZELLİĞİ UYGULANACAK

Belediye binaları ve bağlı ek hizmet binalarının çevre dostu uygulamaları ile örnek binalara dönüştürülecek. Yapı ve diğer endüstrilerin operasyonlarında temiz üretimin (çevreyi kirletmeyen, enerji seviyesi düşük, karbon salımı azaltan uygulamalar) önünü açan politikalar geliştirilecek. Bu kapsamda yerleşim ölçeğinde yeşil alanların arttırılması ayrıca binaların ısı adası etkisini azaltacak önlemlerin alınması (yeşil çatı ya da çatıların yansıtıcı özelliklerinin arttırılması) söz konusu olacak.







