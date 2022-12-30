Keşifler enerjide dışa bağımlılığı azaltıyor

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervi, Fatih Sondaj Gemisi’nin, Çaycuma-1 kuyusunda bulduğu 58 milyar metreküplük rezervi ile birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmeyi değerlendiren Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihat Vardan, yeni keşfin ülke olarak enerjide dışa bağımlılığı azalacağını belirtti.

ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Yapılan yatırımlarla doğal gazın Türkiye’de 81 il ve 600’ü aşkın ilçede 20 milyona yakın abone tarafından kullanıldığına dikkat çeken Vardan, “Karadeniz’deki doğal gaz rezervi enerjide dışa bağımlılığını azaltacak çok önemli bir gelişmedir. Bulunan doğal gazın 2023 başında ulusal sisteme bağlayacak altyapının da 7/24 çalışılarak tamamlanıyor olmasını özellikle dünya konjonktüründe doğal gaz ve enerji arzında yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz” dedi.

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ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK ADIM

Ülke insanımızın vazgeçilmezi haline gelen doğal gazın bugün için tamamına yakınının yurt dışından ithal edildiğine dikkat çeken Vardan, “Hem bu yeni gaz rezervi keşifleri hem de geçtiğimiz hafta yeni fazının açılışı yapılan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin toplam kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşmış olması ve bunun yanında Tuz Gölü depolama sahasındaki kapasite geliştirme çalışmaları da doğal gaz arz güvenliği açısından çok önemsediğimiz ve yakından takip ettiğimiz gelişmelerdir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GAZ MERKEZİ OLUYOR

Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin doğal gazda merkez olma potansiyeline dikkat çekti. Vardan, şunları kaydetti: "Yapılan yatırımlarla 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 4 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle güçlü bir altyapıya sahip olan ülkemizin doğal gaz ticaretinde merkez haline gelmek üzere olduğunu görmek bizlere memnuniyet veriyor. Önümüzdeki on yıllarda ülkemizin ihtiyacına ciddi katkı sağlamasını ümit ettiğimiz Karadeniz gazına ilaveten; Doğu Akdeniz, Türkmen, Irak ve hatta Rus gazının Avrupa piyasalarına ulaştırılması açısından da ülkemiz kritik bir konumda bulunuyor.”