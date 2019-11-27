Kiğılı Talks zirvesi girişimin liderlerini ağırladı

Kiğılı, yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile sektöre yön veren lider isimleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Zorlu PSM’de bu ay ikincisi düzenlenen zirvede, girişimleriyle ilham yaratan liderler hikayelerini anlattı.

Zorlu PSM Sky Lounge'da düzenlenen etkinlikte konuşan Özbuğutu, İyzico'yu 6,5 yıl önce Tahsin Isın'la beraber kurduklarını ifade ederek, kuruluşundan bu yana sürekli büyüyen iyzico'nun, PayU'ya 165 milyon dolara satıldığını hatırlattı.

İyzico'yu kurarken yola çıktıkları fikrin çok basit bir temele dayandığını belirten Özbuğutu, "Bizim gördüğümüz problem; bir dükkana giriyorsunuz tezgahın üzerinde 6 tane pos cihazı var. Bu neden böyle? Buradan yola çıktık. Biraz analiz ettikten sonra görüyorsunuz ki bankacılık sisteminin çok gelişmiş olması, değişik kart ID'lerinin olması, taksit kampanyaları... Bütün bunları bankalar kendi network'leri üzerinden yapmaya çalışıyordu. Dedik ki işletme sahipleri için bunu çözmeliyiz. Tüm pos cihazlarını tek bir altyapıyla çalıştırmayı hedef edindik ve uzun uğraşların sonunda bunu başardık." diye konuştu.

Ortaklar arasındaki uyum önemli

Özbuğutu, tek entegrasyon, tek pos, tek banka hesabı üzerinden giderek ödemeleri de tek elden dağıttıklarını dile getirerek, "Aslında bizim ürettiğimiz değer buydu. Pos'ları birleştirdik. Ancak bankacılık sistemine bunu anlatmak, ikna etmek oldukça güçtü. Bütün bu süreç içerisinde bunu başardık. Zorlanıyorsunuz ama bir seviyeden sonra artık başka büyük oyuncular sizi radarına alıyor." ifadelerini kullandı.

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Girişimciliğin ekip ve şansla da ilgili olduğunu aktaran Özbuğutu, kurucu ortaklar arasındaki uyumun projenin kaderi hakkında ipuçları verdiğine işaret etti.

"İkinci senesinde 500 milyon dolar vergi yaşına gelmiş"

Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak da, girişimlerin doğduğu ve kurulduğu coğrafyanın, o projenin başarısında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Amerika'da oluşan girişimlerin büyüme ve dünyaya yayılma şansının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Çak, "Şansımız yok değil ama zor yani. Bir Türk arkadaş San Sransisco'da gitmiş arabaların üzerine dijital reklam panoları koymuş. San Fransisco'dan çıkmamış bile. Şimdi böyle baktığınızda oradaki ekosistem de bunu destekliyor." diye konuştu.

"Bebek bezinde inovasyon yapan şirket 545 milyon dolara satıldı

Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz ile herhangi bir alanda inovasyon oluşturmanın önemli olduğu kadar iş modelinin de kıymet arz ettiğini söyledi.

Amerika'da bebek bezi üreten diapers.com'un 545 milyon dolara Amazon'a satıldığını anımsatan Korkmaz, "Diapers aslında bebek bezi. Hiç farklı bir ürün değil ama onların yaptığı farklı bir şey vardı. Ailelere süpermarketten bu bezi taşıtmamak için abonelik sistemiyle evlerine otomatik göndermeye başladı. Bu bir inovasyondu. Bebeklerin ortalama büyüme dönemlerine göre bezlerin boyutunu büyüttü." diye konuştu.

Girişimcilerin başarılı olması için inovasyon kültürünü iş modellerine de uygulaması gerektiğini anlatan Korkmaz, bunun ilgili iş kolunun dinamiklerini bilmekle alakalı olduğunu söyledi.

Korkmaz, parlak bir fikre sahip girişimcilerin bunu ilk önce aile ve arkadaşlarıyla paylaşmasının son derece doğal bir durum olduğunu belirterek, "Girişimciler bence fikirlerini önce aile, eş-dost ile ve bundan sonra projelerine para koyabilecek, yatırım yapabilecek insanlarla konuşmalılar. Çünkü proje ile ilgili en doğru soruları ortaya para koyma ihtimali olan kişiler soruyor. Bu sorular da iş modelinizi, oluşturacağınız değeri belirleyen temel göstergeler oluyor bir noktadan sonra." ifadelerini kullandı.

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Kiğılı Talks 2020 sonuna kadar devam edecek

Etkinlikte verilen bilgilere göre, erkek giyimde moda algısını değiştiren Kiğılı, kendi sektöründe ilk olarak adlandırılan bu etkinliklere 2020 yılının nisan ayına kadar devam edecek.

Dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği Kiğılı Talks, medyadan pazarlamaya, teknolojiden perakende sektörüne, alanında başarılı ve duayen isimleri konuk etmeyi sürdürecek.