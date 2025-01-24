Kimya ihracatında hedef 35 milyar dolar

Geçtiğimiz yılı 30,8 milyar dolar ihracatla kapatan kimya sektörü, bu yılki ihracat hedefini 35 milyar dolar olarak belirledi. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 13,6 pay aldıklarına dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen kimyanın ihracatında 16 alt sektörün 9’unda büyümeyi başardıklarını ifade etti. Düzenlenen basın toplantısında sektörün 2024 performansını ve 2025 hedeflerini kamuoyuyla paylaşan Pelister, ihracatın yüzde 61,4’ünü İstanbul İKMİB üyesi firmaların gerçekleştirdiğini vurguladı.

EN AZ 5 TANE DAHA PETROKİMYA TESİSİ GEREKLİ

Adil Pelister, geçtiğimiz yıl özellikle dünya ekonomisindeki yavaşlama, jeopolitik risklerin getirdiği korumacılık ve küresel ticarette yaşanan zorluklar sebebiyle ihracatçıların zor bir seneyi geride bıraktığını ifade etti. Pelister, “2025 ev ödevimizde ihracatçılarımıza güç katacak bir planla ölçek büyütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Avrupa pazarında devreye girecek sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına da değinen Pelister, “Sektörde karbon ayak izinin düşürülmesi kritik hale geldi. Keza ham maddede ithalata bağımlılığımızı azaltmamız da büyük önem taşıyor. Bunun için orta vadede en az 5 tane daha petrokimya tesisine ihtiyacımız var” dedi.

TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE 12,5 MİLYAR $ CEPTE KALACAK

İKMİB Yönetim Kurulu olarak Türk kimya sektörünün geleceğini kurgulamak için Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Pelister, şöyle konuştu: “Kimya Teknoloji Merkezi ile Türkiye’de sektörümüz adına bir ilke imza attık. Ülkemizde daha önce yapılmayan 39 test, Kimya Teknoloji Merkezi’nde yapılacak. Toplamda 209 farklı test gerçekleşecek ve 100 testten de akredite olunacak. Ülkemizin cari açığının azalmasına da ilk etapta yıllık ortalama 12,5 milyon dolar katkı sunacağız. Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması ve Kimya Sektör Şurası projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

En çok ihracat Hollanda’ya

Kimya sektörü geçtiğimiz yıl en çok ihracatı 2,1 milyar dolarla Hollanda’ya yaptı. Bu ülkeyi 1,9 milyar dolarla Romanya ve 1,5 milyar dolarla ABD izledi. ABD’ye ihracat geçen yıl yüzde 32 arttı. İlk 10 ihracat pazarı listesinin 10’uncu sırasında yer alan Mısır’a ihracatta ise yüzde 60 yükseliş kaydedildi.







