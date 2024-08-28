Kirayı altına endeksledi

Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirleyen ev sahiplerinin ardından şimdi de TÜFE yerine gram altın modelini uygulayanlar var. Gram altın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 40'a yakın yükselince ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin, kontrat düzenleyip kira bedelini her ay 7 gram altın karşılığı olarak istediği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMEYE DE EKLEMİŞ

İlginç yöntem bir süre sonra kafa karışıklığına neden olunca ev sahibi bu defa her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verdi.

Ancak bundan da memnun olmayan ev sahibi, 12 ayın sonunda belirlenecek yeni kira oranını TÜFE yerine gram altın üzerinden hesaplama yoluna gitti. Anlaşmayı kira kontratına eklemeyi de ihmal etmedi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların yüzde 10 oranında sosyal konut imal etme zorunluluğu getirilirse ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutlar hibe edilirse sorun bir nebze çözülmüş olur” ifadelerini kullandı.











