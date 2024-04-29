Kirazda ihracat hedefi 300 milyon dolar

"Bu sene sezonu artışla kapatırız diye düşünüyoruz çünkü geçen sene rekolte düşüktü, yağışlar çok oldu. Mantar hastalığı ciddi anlamda sorun yaşattı. Umarım hava şartları da iyi gider. Kirazlarımızı da değerli bir şekilde pazarlarız. Bu sene yaklaşık 120 bin ton kiraz ihracatı hedefi belirledik. Fiyat şartlarına göre de 300 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum."