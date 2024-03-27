Kirli numaralar planımızı bozamaz

Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) kavuşmak için gün sayıyor. Bu yıl içerisinde ilk reaktörün devreye alınmasıyla birlikte test üretimlerine başlanacak olan tesiste, artık son aşamaya gelindi. Rusya’nın Soçi kentinde 13’üncüsü düzenlenen Atomexpo 2024 Forumu’nda konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği Rosatom’a yönelik ambargolara da açıklık getirdi. Zoteeva “Tedarikçilerin yaptırım kısıtlamalarını gerekçe göstererek mevcut sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmaları halinde, tedarik zincirlerini başka ülkelere yönlendirmeye hazırız. Hiçbir sivrisinek ısırığı, hiçbir küçük kirli numara planlarımızı bozamaz” dedi.

SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Ana inşaat çalışmaları tamamlandığını açıklayan Zoteeva, tedarik noktasında bir takım sıkıntılar oluşturulmak istendiğine dikkat çekti. Her yeni nükleer güç santralinin neredeyse 100 yıllık bir proje olduğunu ifade eden Zoteeva, Rusya’ya uygulanan yaptırımların nükleer enerji endüstrisine olan etkisiyle ilgili de şunları kaydetti: “Rus projeleri kapsamında inşa edilen nükleer santrallerin teknolojileri ve ekipmanları yüzde 98 oranında ithalattan bağımsızdır. Mevcut sözleşmeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Sorunlarla birlikte başa çıkacağız.”

BİRİNCİ ÜNİTEDE ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Akkuyu’nun inşaasında gelinen noktayı da anlatan Zoteeva, “İlk güç ünitesi ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasını tamamlıyoruz. Bundan sonra tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçiyoruz. Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olan A aşamasına ulaştık. Bu, çeşitli sistem ve bileşenleri tek tek test etme işleminin halihazırda devam ettiği anlamına geliyor. 1’inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş, ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli tüm kaynaklara sahibiz” dedi.

Anastasia Zoteeva

Yerli şirketlerden 5 milyar dolar katkı

Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS inşaat projesinde yaklaşık 400 şirketin yer aldığını ve bunların yaklaşık yarısının Türk şirketleri olduğunu açıkladı. Bu şirketlerin, proje için malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ettiğini ve montaj işleri yaptığını dile getiren Zoteeva, “Genel olarak, projedeki toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 40'ı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar toplam yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz” şeklinde konuştu.







