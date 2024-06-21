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Ekonomi

Kırsal kalkınma destekleri 81 ilde

Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri, 81 ile yayıldı. Çiftçilerin başvurularına açılan programa en fazla başvuruyu Mersin'den yapıldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:58 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla TKDK tarafından uygulanan IPARD III programında ilk başvurular tamamlandı. Daha önce 41 ilde uygulanan programın kapsamı genişletilerek 81 ile yayıldı. 1.029 başvuru alan programa en fazla başvuru 74 ile Mersinli çiftçilerden gelirken, yeni katılan iller arasında en fazla başvuruyu ise 35 proje ile İzmirli çiftçiler gerçekleştirdi. Çiftçiler tarafından geliştirilecek projelere yüzde 50 ile 75 arasında hibe verilecek. Desteklerin verileceği ilk yıl olan 2024’te 248 milyon avro toplamda ise 780 milyon avro destek verilecek.

3 AY İÇİNDE ÇİFTÇİNİN HESABINDA

Böylece çiftçilerin de katacakları yatırımlar ile 1.5 milyar avroya yakın bir tarım yatırımı yapılmış olacak. İlk çağrıya çıkılan tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması projeleri çağrısına yapılan başvurular değerlendirildi ve 1029 başvurunun kapsama alınabileceği belirlendi. Yapılacak yatırımlara verilecek hibe miktarları 3 ay içinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak ve projeler kısa süre içerisinde hayata geçirilecek.

PLANLI ÜRETİMLE UYUMLU PROJELER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dağıtılacak olan hibe destekleri proje bazlı olmakla birlikte Türkiye’nin hazırlandığı planlı üretime tam uyumlu bir şekilde hayata geçirilecek. Bu kapsamda genç ve kadın çiftçilere ayrıcalıklar tanınırken hibe destekleri ve tarımsal desteklemelerde de önceliklendirilecek. Yine bu kapsamda tarım yapılan bölgelerin özelliklerine göre destekler verilecek. Örneğin su kısıtı olan yerde süt sığırcılığını desteklenmesi durumu olmayacak.



#Tarım
#TKDK
#Ekonomi
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