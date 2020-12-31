Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/03/2021 tarihine, Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/03/2021 tarihine kadar uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 16 Nisan 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla İş Kanunu'na geçici olarak eklenmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

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Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" açıklamasında bulunmuştu.