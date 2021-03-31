Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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