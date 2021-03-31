Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
İŞ DÜNYASI

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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