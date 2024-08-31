KİT'lere verimlilik reçetesi

Orta Vadeli Program'da (OVP) verimlilik için özel başlık açılacak. 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP'de, tasarruf çalışmalarıyla birlikte 'kamuda verimlilik' kavramı da temellendirilecek. Meclis gündemine gelecek Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) yönetişim reformu ile kamu maliyesinde yapılacak yenileme çalışmaları da 'verimlik ve etkinlik' çerçevesinde hayat bulacak.





DAHA ETKİN ÇALIŞACAKLAR

Edinilen bilgiye göre, KİT'lerin daha hızlı hareket edebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın rolü artırılacak. KİT yönetim kurulu üye sayısı 7'den 6'ya düşürülecek. 6 üyeden 4'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanacak. Böylece KİT'lerin yönetim kurulları daha etkin hale getirilecek. Stratejik hedef belirleme kabiliyetleri genişleyecek. Operasyonel faaliyetler devlet hedefleri ile daha uyumlu hale getirilecek. İşletmeler etkin ve verimli bir şekilde yönetilecek.





SERMAYE KAYBINA SON

KİT'lerin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde sürdürebilmesi için yönetimler profesyonelleşecek. KİT'lerin küresel rekabet gücü kazanabilmesi için karar alma süreçleri hızlandırılacak. Böylece bürokratik yük azaltılarak, etkin ve verimli karar alma mekanizması kurulacak. KİT'lerin hantal yapısından kaynaklı sermaye ve değer kaybı sorunları ortadan kalkacak.





KAMU MALİYESİNE 3 ÖLÇÜT GELİYOR

Kamu maliyesinde ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik gibi 3 ölçüt esas alınacak. Ekonomiklik ilkesi kapsamında, mali yönden tutumluluk sağlayan kurumlar saptanacak. Verimlilik ilkesi çerçevesinde, insan, finans ve diğer kaynakların kullanımı ölçülecek. Etkinlik ilkesi doğrultusunda da kurumsal ilişkiler ve kaynaklar bağlamında hedefleri gerçekleştirebilme düzeyi tespit edilecek. 3 kritere uyumluluk göstererek, verim alınan kamu kuruluşlarına ağırlık verilecek. Verimsiz hale geldiği belirlenen kamu kuruluşlarında işlevsiz olan ayaklar kesilecek.





22 KİT VAR

* Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

* Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

* Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

* Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

* Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

* Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

* Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)

* Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

* Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)

* Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

* T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

* Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

* TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

* Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

* Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

*Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

* Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)

* Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

* Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

* Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ)

* Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER)

* Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)



