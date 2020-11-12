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Ekonomi KKTCnin yerli otomobili Türkiyeye geliyor
OTOMOTİV

​KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL Türkiye'ye geliyor ​

KKTC'nin yerli otomobili Türkiye'ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili “GÜNSEL”, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek “MÜSİAD Expo 2020” fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı.
GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle ürettiği, GÜNSEL’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020’de KKTC’de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, GÜNSEL’in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak.

Yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL’in ilk modeli B9’un ilk prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan GÜNSEL, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

TEST SÜRÜŞÜNE HAZIR

İki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL’in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da GÜNSEL standında sergilenecek. GÜNSEL mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

2016’da tasarım çalışmalarına hız verilen GÜNSEL’in ilk tasarım konsepti de aynı yıl “MÜSİAD Expo”da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra GÜNSEL, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan GÜNSEL'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak.

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’i Anavatanımızla Buluşturmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz.”

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016’da MÜSİAD Expo’ya katılarak yüksek sesle dile getirdiklerinde büyük bir ilgi ile karşılandıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Günsel, “Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Sadece üç yıl sonra tasarımdan gerçeğe dönüşen araçlarımızla yeniden karşınızdayız” dedi.

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel.

GÜNSEL’in Türkiye’de ilk defa test edilecek olması ile ilgili değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Günsel, “Tasarımdan Ar-Ge’ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz GÜNSEL’i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: “TOGG ve GÜNSEL, Türk Dünyasının Küresel Yüzleri Olacak.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili “GÜNSEL”in ilk defa 2016’da yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı’nda görücüye çıktığını hatırlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, GÜNSEL’in Türkiye’deki ilk test sürüşlerinin yine MÜSİAD EXPO’da yapılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan

Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında hem TOGG hem de GÜNSEL’in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlamasını beklediğini de aktardı.

RAKAMLARLA GÜNSEL

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı GÜNSEL’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

GÜNSEL’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
FOTOĞRAF 15
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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.​
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Geçtiğimiz aylarda temeli atılan fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması bekleniyor.
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Gemlik'teki 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek olan tesise ilişkin yapılan çalışmalarda yeni görüntüler kaydedildi.
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Temel atma işlemi bitirilip alt yapısı tamamlanan fabrika inşaatının yakında üst yapısına ilişkin ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. İşte fabrika inşaatındaki son görüntüler..
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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre fabrika inşaatında şimdiye kadar 100 bin metreküp kazı yapıldığı, 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonu üretildiği ve 46 bin ton çimento kullanıldığı belirtildi.
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Boya ve enerji binalarının temel güçlendirme çalışmaları da tamamlandı.
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Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.
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Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikadaki üretimde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
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Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
Geçtiğimiz aylarda ilk kazmanın vurulduğu yerli otomobilin fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bursa Gemlik'te 1 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek tesisin 18 ayda tamamlanması beklenirken, şimdiye kadar dev arazide 100 bin m2 kazı yapıldı. 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonunun üretildiği ve 46 bin ton çimentonun kullanıldığı fabrika inşaatına ilişkin çalışmalar da görüntülendi.

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