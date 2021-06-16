KOBİ’ler ihracatı sevdi

Salgın sürecinde kesintisiz üretim ile ekonomik etkileri en aza indiren Türkiye, bu sayede 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte büyüme gösteren iki ülkeden biri oldu. Hızlı iyileşme ihracat rakamlarına da yansırken, yılın ilk 5 aylık diliminde ihracata katılan işletmelerde yaşanan artış dikkat çekti. Pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda çıkış yolunu e-ticaret ve sanal ihracatta bulan KOBİ’ler bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Mayıs ayında bin 210 firma ilk defa ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk 5 ayında ilk defa ihracata katılan firma sayısı 7 bin 577 olarak gerçekleşti.

SANAL İHRACAT FIRSAT KAPISI

Dünya genelinde dengeleri değiştiren pandemi öncesi Türkiye ihracatının yüzde 50’sinden fazlasında pay sahibi olan KOBİ’ler için bu süreçte e-ihracat kapılarının açıldığını söylemek mümkün. Salgın sonrası alternatif tedarik kanallarının önemi ortaya çıkarken, ihracata yönelen işletmelerin bu alanda işini büyütmesi mümkün görünüyor.

KOBİ’LERE YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ

Ayrıca KOBİ’ler için ihracatı geliştirmek adına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) önemli destekler sunuluyor. KOSGEB hizmete aldığı Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile ilk kez ihracat yapacak KOBİ’lerin veya yurt dışı pazar payını artırmak isteyen işletmelerin; personel, yazılım, donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test analiz ve belgelendirme ile hizmet alımı olmak üzere 7 farklı alandaki giderlerini destekliyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce yenilenen versiyonuyla hizmete alınan Kolay İhracat Platformu 2.0 ile ihracatçı firmalara alternatif pazar ve hedef sektörlerde alıcıyla irtibat kurma fırsatı sunuluyor.

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FİRMALARIN YOL HARİTASI