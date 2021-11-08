Ekonomi KOBİler işi büyütüyor 9 ayda 1 trilyon lira kredi kullanıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’ler işi büyütüyor: 9 ayda 1 trilyon lira kredi kullanıldı

Pandemi sonrası artan alışveriş talebiyle beraber üretimde gaza basan KOBİ’ler ilk 9 ayda 938 milyar liralık kredi kullandı. Aynı dönemde müşteri sayısı da 4 milyon 45 bine ulaştı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​KOBİ’ler işi büyütüyor: 9 ayda 1 trilyon lira kredi kullanıldı
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Pandemide dijitalleşme alanındaki yeteneklerini geliştiren KOBİ’ler, iş sahasını genişletirken, yatırım için gaza bastı. KOBİ tarafındaki üretim hareketliliği rakamlara da yansımış durumda. Bu kapsamda İşletmelere destek olmak amacıyla yılın ilk 9 aylık diliminde KOBİ’lere kullandırılan toplam nakdi kredilerde 89,9 milyar liralık önemli bir artış görüldü. Toplam tutar ise 938,8 milyar liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın sonunda 848,8 milyar lira olan KOBİ kredilerinde eylül sonu itibarıyla yüzde 10,6 artış yaşandı.

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ FİRMALAR AĞIRLIKTA

KOBİ’lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5’ine karşılık gelen 351,7 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 9,5’lik artışla 298,5 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 10,2’lik yükselişle 288,5 milyar liraya ulaştı. Pandemi döneminde artan tüketici iştahı satışlara da yansıdı. Tasarrufların harcamaya yansımasıyla, KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 215 bin 932 artarak 4 milyon 45 bin 70’e ulaştı. Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı.

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