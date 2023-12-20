KOBİ’ler üretim gücünü perçinledi

Türkiye ekonomisinin belkemiği KOBİ’ler 2023 yılında üretim atağına geçti. Türkiye’nin ihracatındaki payını her geçen yıl hızla artıran işletmeler, e-ihracat kanallarındaki gelişim sayesinde kısa sürede küresel pazara açılma fırsatı elde eden KOBİ’ler, bu sayede artan talebi gelişen üretim kapasiteleriyle karşıladı.
Özellikle Türkiye’nin dört bir yanına dağılan teknoparklar, KOBİ’lerin üretimi geliştirmelerinde önemli rol oynadı. Türkiye’nin ihracatının yüzde 57,7’sini küçük ve orta boy işletmeler gerçekleştirirken, 100 bini aşkın girişim ihracata adım attı.
İSTİHDAMIN %70’İ İHRACATIN %57’Sİ KOBİ’LERDEN
Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre, KOBİ’ler dünya genelindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, ekonomik büyümede önemli rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve Ar-Ge harcamasının 3’te 1’ini, cironun yüzde 43’lük bölümünü KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71’i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.
KOSGEB DESTEĞİYLE GLOBAL PAZARLARA
KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik destekleri katma değer sağlamak için mücadele veren işletmelerin önünü açtı. Yıl boyunca KOBİ’lere 7 milyar liraya yakın kaynak aktaran KOSGEB, böylece hem yüksek teknolojinin payını artırmak için önemli bir adım attı hem de işletmelerin global pazara açılmasını sağladı.
E-ihracata yönelen firma sayısı %30 arttı
2023 yılında birçok firmanın gelirlerini enflasyon üstünde artırabilmek ve dolarla getiri sağlayabilmek adına e-ihracata yöneldiğinin altını çizen IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Geçtiğimiz yıla göre e-ihracata yönelen firma sayısında yaklaşık yüzde 20-30 arası bir artış var. 2024 yılında da yine mevcut ekonomik durumları baz alırsak e-ihracata yönelen firma sayısında artışın devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Özkara, “İhracat yaptığımız ülkelerin en başında Almanya gelirken, Amerika, İtalya ve İngiltere pazarları da KOBİ’ler için oldukça umut vaat ediyor. Ülkemizden yurt dışına e- ihracat yolu ile en çok satılan ürünlerin başında tekstil ürünleri geliyor. Tekstil ürünlerinin satışının bu kadar fazla olmasının en büyük sebeplerinden birisi ülkemizde üretilen ürünlerin oldukça kaliteli ve daha az maliyetli olması” şeklinde konuştu.