KOBİ’ler üretim gücünü perçinledi

KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik destekleri katma değer sağlamak için mücadele veren işletmelerin önünü açtı. Yıl boyunca KOBİ’lere 7 milyar liraya yakın kaynak aktaran KOSGEB, böylece hem yüksek teknolojinin payını artırmak için önemli bir adım attı hem de işletmelerin global pazara açılmasını sağladı.

2023 yılında birçok firmanın gelirlerini enflasyon üstünde artırabilmek ve dolarla getiri sağlayabilmek adına e-ihracata yöneldiğinin altını çizen IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Geçtiğimiz yıla göre e-ihracata yönelen firma sayısında yaklaşık yüzde 20-30 arası bir artış var. 2024 yılında da yine mevcut ekonomik durumları baz alırsak e-ihracata yönelen firma sayısında artışın devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Özkara, “İhracat yaptığımız ülkelerin en başında Almanya gelirken, Amerika, İtalya ve İngiltere pazarları da KOBİ’ler için oldukça umut vaat ediyor. Ülkemizden yurt dışına e- ihracat yolu ile en çok satılan ürünlerin başında tekstil ürünleri geliyor. Tekstil ürünlerinin satışının bu kadar fazla olmasının en büyük sebeplerinden birisi ülkemizde üretilen ürünlerin oldukça kaliteli ve daha az maliyetli olması” şeklinde konuştu.