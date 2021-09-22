​KOBİ’lere dijital asistan: Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor

Salgın süreciyle birlikte işlerini dijitale taşıyan KOBİ’ler için olmazsa olmaz hale gelen finansal teknolojiler, işletmelerin pek çok işlemini dakikalar içerisinde gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor. Dijital kanallardaki KOBİ ağırlığının artmasıyla beraber hem fiziksel hem de dijital olarak çalışan işletmeler, işlerini büyütmek için mali durumlarının sağlığına dikkat etmek zorunda. Aynı zamanda uygun şirketlerin uygun finansmanla hareket etmesi gelecek için oluşabilecek sorunların en aza inmesini sağlıyor. FinTech’ler(finansal teknoloji) tam da bu noktada KOBİ’ler için iş finansmanı çözümleri sunuyor ve geliştirilen dijital çözümler ile büyüyen bir işletme olarak başarıya ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilen zaman ve maliyet tasarrufu da sağlıyor.

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İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİ DEĞİŞTİ

FinTech’lerin KOBİ’lere sağladığı en büyük faydalardan biri tahsilat kolaylığı olarak dikkat çekiyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin tahsilatına ek olarak KOBİ’ler artık cep telefonları aracılığıyla da temassız ödemeleri kabul edebiliyor. Diğer bir deyişle müşterilerine e-ticaret kanalıyla ya da fiziki bir satış noktasından ulaşan KOBİ’ler ödemeleri kolayca alabiliyor. Bu da sağlıklı bir nakit akışı sağlıyor. FinTech şirketleri dijital kredilendirmeyle de e-ticaret ödemelerine bir alternatif daha getirdi. FinTech’ler ve şirketler arasında risk paylaşımı gibi farklı modellemeler esas alınarak uygulanan dijital krediler sayesinde e-ticaret alışverişlerinde kartla ödemenin yanında artık kredi ile ödeme de bir seçenek haline geldi.

İŞLETMELERE ÖDEME KOLAYLIĞI

Günümüzde şirketler mobil uygulamalarına ödeme hizmetlerini entegre ederek 7/24 ödeme alabilirken, tahsil edilen ödemelere ilişkin finansal raporlara da ulaşabiliyor. FinTech’ler uluslararası ödemeleri gönderip almada kolaylık sunarak ithalatçılara ve ihracatçılara kritik bir avantaj sağlıyor.

MALİYET DÜŞERKEN CİRO ARTIYOR