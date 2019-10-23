Ekonomi KOBİlere kredinin finansmanı KOSGEBden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere kredinin finansmanı KOSGEB’den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere yeni bir kredi paketi müjdesi verdi. Varank, “KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Mustafa Varank (soldan üç)
Mustafa Varank (soldan üç)

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lere yönelik bir bir teşvik paketi hayata geçiriliyor. 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programının müjdesini Bursa’dan veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik” dedi. Bakan ayrıca, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limitin 70 bin liraya çıkacağını belirtti.

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’de ilk kez alüminyum motor bloğu üretecek Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın test üretimini başlattı. Bakan Varank, burada incelemelerde bulundu.

GİRİŞİM EKOSİSTEM PLATFORMU VE SİTESİ YOLDA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge etkinliği başladı. Açılış konuşmasını yapan Varank, “Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız” diye konuştu. Varank, yurt dışından gelen girişimciler için ‘hoş geldin’ paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları için çalışacaklarını dile getirdi.

TL’NİN ARKASINDA DURDULAR

Türkiye ekonomisinin güçlü bir duruşuna değinen Bakan Varank şöyle devam etti: “Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayiinde siparişler artıyor. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ardarda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk Lirası’nın arkasında ciddiyetle ve sağlam bir şekilde durdu. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi.”

50 BİN LİRA

Bakan Varank’ın KOBİ’ler için 50 bin liraya kadar verilecek krediyi açıkladığı toplantıda, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise TECHTEXTILE Start Up Challenge ile sektör adına inovatif projelerin, girişimcilik ekosistemine kazandırılması ve uzun vadeli destek için konusunda çok önemli bir adımın atıldığını belirtti.

  • 650’den fazla girişimci yetişti
  • TİM Başkanı İsmail Gülle,TİM ihracatçı birlikleri ile inovasyonun ve girişimciliğin tüm ülkeye yayılması için aralarında Bursa’nın da bulunduğu 10 ilde Girişim Evleri oluşturduğunu söyledi. Bugüne kadar 650’den fazla girişimci yetiştirdiklerini anlatan Gülle, “Her bir girişimcimize ayrı ayrı eğitimler verdik. İnosuit programındaki 480 öğretim üyesi ve uzmanla, ihracatçı firmalarımıza, inovasyon ve girişimciliğe yönelik mentorluk hizmeti sağlıyoruz. Azimli girişimcilerimiz de verdiğimiz desteklerin katkısıyla birçok başarıya imza atıyorlar, uluslararası ödüller alıp, ihracatlarını katlıyorlar” diye konuştu.
  • Fikirler sermaye ile buluşacak
  • BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 11 yıl önce tekstil ve konfeksiyon sektörleri özelinde ‘Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’ni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “2009 yılından bu yana düzenlenen Proje Pazarına 2 bin 300 proje ulaştı. Ar-Ge ve inovasyonu temel aldığımız proje pazarımıza 10 yılın sonunda yenilikçi bir bakış açısı getirdik ve proje pazarımızı Start-Up Challenge konseptine dönüştürdük. Edindiğimiz tecrübe ve değişen rekabet şartlarıyla birlikte yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz “TechXtile Start-Up Challenge” ile inanıyorum ki klasik yatırımcı profili start-uplara yönelirken, ufuk açan fikirler sermayeyle buluşacak” dedi.

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