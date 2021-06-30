Ekonomi KOBİlerin reçetesi e-ticaret Satış sitenizi 3 bin liraya kurabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lerin reçetesi  e-ticaret: Satış sitenizi 3 bin liraya kurabilirsiniz

Dijitalleşme alanındaki hızlı dönüşüm salgın kısıtlamalarıyla birleşince pek çok firma e-ticarete atıldı. Önceki yıllarda ticarette online satışın payı yüzde 5’i geçemezken, 2020’de yüzde 21 seviyesine çıktı. Salgın sürecinde dönüşüme ayak uydurabilen firmalar işlerini büyütürken, satış ağını da genişletmeyi başardı. Satışlarını katlayan firmalar, ihracatta da önemli oranda söz sahibi olmaya başladı.

Burak Karaca Yeni Şafak
​KOBİ’lerin reçetesi​ e-ticaret: Satış sitenizi 3 bin liraya kurabilirsiniz
Fotoğraf: Arşiv

Salgın sürecinde uygulanan tedbirler sebebiyle fiziksel alışveriş yerini dijital platformlara bırakırken, pek çok işletme geride kalan dönemde e-ticarete atıldı. Dijital altyapıya uyum sağlayan firma ve sektörler için pandemi dönemi işlerini büyütme fırsatı sunarken, bu dönüşüme ayak uyduramayan işletmeler ise süreçten olumsuz yönde etkilendi. Kovid-19’un tüm dünyada yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte online ticaretin yüksek ivmeli artış yaşadığını kaydeden E-ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, “Tüketiciler nerede ise tüm ihtiyaçlarını online kanaldan tedarik etmeye başladılar” dedi. Ülke içindeki ticarette online ticaretin payının 2017’de yüzde 2,5, 2018’de yüzde 4,1 olduğunu aktaran Eminoğlu, 2020 yılında ise yüzde 21 seviyesine çıktığını kaydetti.

Yüksel Eminoğlu
Yüksel Eminoğlu

PAZARYERİ İLE ENTEGRE WEB SİTESİ

  • Firmaların e-ticarete ilk adımı ortalama 3 bin TL bir bütçeyle e-ticaret sitelerini kurarak atabileceklerini kaydeden Eminoğlu, “Burada sermaye tamamen varmak istediğiniz yere bağlı. Daha sonra belirleyeceğiniz reklam bütçeleri ile de kitlelere ulaşmaya başlayıp hızla bunu satışa döndürme şansınız mevcut” diye konuştu. Eminoğlu, online pazaryeri siteleri ile entegre bir e-ticaret sitesinin ise başlangıç maliyetinin 5 bin TL olduğunu vurguladı.

DAHA AZ KÂRLILIK ÖĞRENİLMELİ

Dijital süreçlerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha çok yeni olduğunu aktaran Eminoğlu, Türkiye’deki firmaların online ticaret alanında henüz know-how’larının (teknik bilgi) bulunmadığını söyledi. Eminoğlu, “Ayrıca personel konusunda da sorun yaşamaları muhtemel. Burada ilk bilmeleri gereken nokta şu; e-ticaret bir süreç işidir buna bağlı olarak da tüm Türkiye'ye ürün sattıkları gibi tüm Türkiye’deki firmalar ile de rekabet etmektedirler. Buna istinaden de öncelikle tüm e-ticaret süreçlerini optimize etmeliler ve en önemlisi daha az karlılık ile para kazanmayı öğrenmeleri gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVEN SAĞLAMAK ŞART

E-ticaretteki en önemli unsurlardan birini de tüketicilerin güvenini kazanmak olarak dile getiren Eminoğlu, şunları söyledi: Bunu sağlamanın en etkin yolu alışveriş yapanlardan alınacak iyi yorumlar yanında uluslararası kuruluşlardan alınacak sertifikalardır.

SİBER SALDIRILARDA KOBİ’LER AĞIRLIKTA

  • Tüketicilerin kredi kartı güvenliği ile ilgili sorun yaşadıklarında yüzde 51’inin bir daha o siteden alışveriş yapmadığı bilgisini veren Yüksel Eminoğlu, öte yandan veri hırsızlığını amaçlayan hackerların hedeflerinin de yüzde 90 oranında KOBİ’ler olduğunu aktardı. Eminoğlu, şöyle konuştu: “Veri güvenliği maalesef pahalı bir süreç. KOBİ’ler bu konuda bütçe ayırmakta zorlanabiliyorlar. Çözüm ise firma içinden yönetmek yerine adınıza süreçleri takip eden ve tüm çözümlerinde bunu uygulayan firmalar ile çalışmak. Projesoft olarak biz PCI (Kredi Kartı Endüstrisi) standartlarını yakından takip ediyoruz ve güvenli altyapılar konusunda her yeniliği anında sistemlerimize uyguluyoruz.”
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