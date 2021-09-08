KOBİ'lerin yeşil sınavı

Zorlu pandemi koşullarında iş yapış şekilleri dijitalleşmenin de etkisiyle kökten değişirken, Türkiye ekonomisi ve ihracatının ağırlıklı bir bölümünü oluşturan KOBİ’ler de bu değişim sürecinden en çok etkilenen kesim oldu. İklim değişikliklerinin de etkisiyle dünya genelinde çevreci üretim öncelik olarak belirlenirken, ekonomide yeni bir alan doğuyor. Enerjiden gıdaya kadar pek çok sektörde kurallar baştan yazılırken, KOBİ’ler için yeni bir alan olan yeşil üretime adaptasyonu büyük önem arz ediyor. İşletmeler adına emisyon azaltılması, döngüsel ekonomi, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konular öncelik olacak.
KARBON SALINIMI SINIRA TAKILABİLİR
- Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık 2 yıl önce yayımladığı ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ ile bu bölgeye yapılacak olan ticaretin de kuralları baştan yazılırken, Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (SKD) geçiş aşamasının da 2023’te başlayarak ve 2025’te sona ermesi bekleniyor. Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek amacıyla devreye alınan uygulamalar KOBİ’leri üretiminden ihracata kadar birçok alanda çeşitli değişikliklere itiyor. SKD ile AB’ye ihracatta ülkelerin, karbon emisyonları karşıladığını göstermeleri gerekecek. Düzenleme öncelikle çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik gibi en yüksek karbon emisyonu ve riski olan sektörlerde başlayacak Öte yandan yakın bir zamanda AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde yeni vergiler de yolda.
ÇEVRECİ ÜRETİM OLMAZSA OLMAZ
Söz konusu dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin AB ile ticarette dezavantajlı hale geleceği, hatta ticaretin kesilmesi tehlikesinin olduğu biliniyor. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren KOBİ düzeyindeki firmaların yeşil politikalara uyumu geleceklerini belirleyecek. Sorumlulukları yerine getiren işletmeler için çeşitli fırsatların da doğacağı öngörülüyor.
KOSGEB DESTEK HAZIRLIĞINDA
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeşil üretime uyum sürecinde firmalara mentorluk desteği sağlamaya hazırlanıyor. KOSGEB Başkan Hasan Basri Kurt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeşil üretimle alakalı çalışmalarının olduğunu dile getirirken, saha çalışmasıyla KOBİ’lerin genel verimlilik ve özellikle enerji verimliliği haritalarını çıkaracaklarını belirtmişti. Kurt, yeni dönemde cari açığı sıfırlayacak projeler ile verimliliği artıracak projelere destek vermeye odaklanacaklarının altını çizmişti.