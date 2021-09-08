KOBİ'lerin yeşil sınavı

Zorlu pandemi koşullarında iş yapış şekilleri dijitalleşmenin de etkisiyle kökten değişirken, Türkiye ekonomisi ve ihracatının ağırlıklı bir bölümünü oluşturan KOBİ’ler de bu değişim sürecinden en çok etkilenen kesim oldu. İklim değişikliklerinin de etkisiyle dünya genelinde çevreci üretim öncelik olarak belirlenirken, ekonomide yeni bir alan doğuyor. Enerjiden gıdaya kadar pek çok sektörde kurallar baştan yazılırken, KOBİ’ler için yeni bir alan olan yeşil üretime adaptasyonu büyük önem arz ediyor. İşletmeler adına emisyon azaltılması, döngüsel ekonomi, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konular öncelik olacak.

EKONOMİ Tarımın geleceği kırsal kalkınmada

EKONOMİ Gıdadaki vurgunu bitirecek 2 adım

KARBON SALINIMI SINIRA TAKILABİLİR

Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık 2 yıl önce yayımladığı ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ ile bu bölgeye yapılacak olan ticaretin de kuralları baştan yazılırken, Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (SKD) geçiş aşamasının da 2023’te başlayarak ve 2025’te sona ermesi bekleniyor. Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek amacıyla devreye alınan uygulamalar KOBİ’leri üretiminden ihracata kadar birçok alanda çeşitli değişikliklere itiyor. SKD ile AB’ye ihracatta ülkelerin, karbon emisyonları karşıladığını göstermeleri gerekecek. Düzenleme öncelikle çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik gibi en yüksek karbon emisyonu ve riski olan sektörlerde başlayacak Öte yandan yakın bir zamanda AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde yeni vergiler de yolda.

ÇEVRECİ ÜRETİM OLMAZSA OLMAZ

Söz konusu dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin AB ile ticarette dezavantajlı hale geleceği, hatta ticaretin kesilmesi tehlikesinin olduğu biliniyor. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren KOBİ düzeyindeki firmaların yeşil politikalara uyumu geleceklerini belirleyecek. Sorumlulukları yerine getiren işletmeler için çeşitli fırsatların da doğacağı öngörülüyor.

REKLAM

KOSGEB DESTEK HAZIRLIĞINDA