Ekonomi Koç Holdingden Yapı Kredi Bankası açıklaması
İŞ DÜNYASI

Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası açıklaması

Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası'nın çoğunluk hisselerinin alınacağına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada bu yönde bir yönetim kurulu kararı bulunmamakla birlikte pay alımı dahil ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak ise Unicredit ile görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası

Unicredit'in, Koç Finansal Hizmetler'deki yüzde 50'lik payını satarak Yapı Kredi Bankası'ndaki ortaklığına son vereceği haberlerinin ardından Koç Holding'den KAP'a açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit'ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

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Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır.

  • Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

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