Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in Yapı Kredi'deki dolaylı hissesine doğrudan sahip olmak istediği şeklindeki haberlere Koç Holding'ten açıklama geldi. Gruptan yapılan açıklamada bu tarz çalışmaların her zaman yapılabileceğine vurgu yapılarak, somut alınmış herhangi bir kararın bulunmadığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 10:10 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 10:14 Yeni Şafak