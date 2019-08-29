Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması

İtalyan banka Unicredit ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin mevcut hissedarlık yapılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere Koç Holding'ten açıklama geldi.
Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
- Dün Bloomberg'ün kaynaklara dayandırarak yayınladığı haberde, UniCredit'in Yapı Kredi'deki dolaylı hissesine doğrudan sahipliğe çevirmek istediği belirtilmiş, söz konusu model ile de UniCredit'in Yapı Kredi paylarında satış yada azaltım yapabilmesine imkan vereceğine dikkat çekilmişti.
HİSSELERİ DÜŞMÜŞTÜ
Yapı Kredi hisseleri, İtalyan ortağı Unicredit’in bankadaki dolaylı ortaklığını doğrudan pay sahipliğine çevirmeye yönelik görüşmeler yürüttüğü haberinin ardından yüzde 3.59 kayıp yaşamıştı.