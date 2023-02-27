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Ekonomi

Konteyner kentlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılacak

Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sunulacak.

11:51 . 27/02/2023 Pazartesi
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Deprem bölgesinde konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesinde konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor.


Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi. Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerleri ziyaret ederek kayıtlarını alıyor ve güncelliyor.


İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor.


90 bin açık iş

Sabah'ın hbaerine göre; Olağanüstü hal ilan edilen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 21 bin kişilik istihdam yaratıldı. Bunun için de 1.5 milyar liralık kaynak aktarıldı. İŞKUR, sanayi ve hizmet sektöründe çalışıp farklı illere gidenlere de iş fırsatı sunuyor. Meslek sahibi, imalat ve hizmet sektörlerinde deneyim kazananlara yönelik yaklaşık 90 bin açık iş bulunuyor.


Hakları korunuyor

OHAL kapsamındaki illerde kamuda çalışanlardan 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakların veya uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışmaya tabi tutulacakların durumları hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valiliklerince değerlendiriliyor. İdari izinliler görevlilerini yerine getirmiş sayılıyor ve mali sosyal haklarını alıyor. İstihdamın korunması ve bölgede hayatın normale dönmesi için işçilerin çalışmadıkları süre için kısa çalışma ödeneği ile destek veriliyor. Uygulama için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İş müfettişlerinin uygunluk tespiti beklenmeden ödemeler gerçekleştiriliyor. Kısa çalışma başvuruları da e-devlet üzerinden yapılıyor, ödemeler işçilerin hesaplarına yatırılıyor. Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneğinde ikinci ödemeler 21 Mart'ta yapılacak.


2.7 milyon sigortalı çalışıyor

Bu illerde 2.7 milyon SSK ve Bağ-Kurlu aktif sigortalı bulunuyor. İşveren 8 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilen illerde, istisnai durumlar dışında çalışanın işine son veremeyecek. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde de iş akdinin sona ermesi, fesih yasağının ihlali anlamına gelmeyecek. Fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren hakkında, her işçi için bir aylık brüt asgari ücret idari para cezası uygulanacak. Kararname, sadece işveren için iş akdini fesih yasağı getiriyor. İşçi açısından fesih yasağı bulunmuyor.




#İŞKUR
#İstihdam
#Deprem
1 saat önce
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Konteyner kentlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılacak
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