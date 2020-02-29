Konut satışında denizi gören ilçeler öne çıktı

Konutta vergi teşvikleri, düşük faiz ve ödemeyi kolaylaştıran kampanyalarla satışlar 2019 yılı genelinde 1.3 milyon adeti aştı. Satışlar Türkiye genelinde yükselirken 3 büyük şehirde ise ilçeler birbiriyle yarıştı. Vatandaşın yeni konut tercihinde öne çıkan ilçelerin ortak özelliği denize kıyısı olan ilçeler olarak dikkat çekti. Geçen yıl Aralık ayında İstanbul’da bir önceki yılın aynı ayına göre satışını en fazla artıran ilçeler İstanbul Beykoz, Üsküdar, Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy olarak öne çıktı. Bu ilçelerde artış oranları Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre Beykoz’da yüzde 143, Üsküdar’da yüzde 109, Avcılar’da yüzde 96, Beylikdüzü ve Bakırköy’de ise yüzde 92 oldu.

YILLIK TOPLAMDA İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Yıl genelinde toplam konut satışında da İstanbul satışın en çok arttığı il oldu. İlde 2019’da 2018’e göre genel toplamda satışını en çok artıran ilçe yüzde 25 ile İstanbul Şişli olarak hesaplandı. Şişli ilçesini yüzde 21 ile Beyoğlu, yüzde 20 ile Avcılar, yüzde 18 ile Sarıyer ve yüzde 17 ile Beylikdüzü izledi. İlde en çok satışın yapıldığı ilçe olan Esenyurt’ta ise satışlar bir önceki yıla göre yüzde 9 düştü. Ataşehir, Sancaktepe, Silivri ve Güngören’de de satışlar bir önceki yıla göre azalış gösterdi.

ANKARA SINIFTA KALDI

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Türkiye’nin 3 büyük şehrinden biri olan Ankara ise 2018 aralık ayı karşılaştırmasında atak yaptı. Yıllık toplam satışta ise karne çok iç açıcı olmadı. Ankara Yenimahalle ve Etimesgut’ta yüzde 99, Sincan’da yüzde 96, Çankaya’da yüzde 85 ve Keçiören’de yüzde 74 artış gözlendi. Ankara’nın ilçeleri İstanbul ve İzmir’in ilçelerine göre yapılan karşılaştırmada ise toplam satışta sınıfta kaldı. İlde sadece bir ilçede Keçiören’de bir önceki yılın genel toplamına göre satışlar arttı. Artış oranı da yüzde 1,20 ile sınırlı kaldı. Diğer ilçelerde satışlar bir önceki yıla göre azaldı. En fazla düşüş de yüzde 18 ile Sincan’da hesaplandı.

İZMİR’DE 2 İLÇEDE AZALMA VAR

İzmir genelinde de birçok ilçede satışlar bir önceki yıla göre arttı. Aralık ayı baz alındığında en büyük artış yüzde 112 ile İzmir Karşıyaka’da dikkat çekti. İzmir Karşıyaka’yı yüzde 108 ile Bornova, yüzde 101 ile Buca ve yüzde 94 ile Bayraklı takip etti. Yıllık toplam satış karşılaştırmasında en fazla konutun el değiştirdiği ilçe yüzde 15 ile İzmir Çiğli oldu. 2019’un son ayında atak yapan İzmir Bayraklı ve Torbalı’da da yılık toplam satışlar 2018 yılı toplamının gerisinde kaldı.

ATAK BEKLENİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörün atağa geçmesini beklediklerini söyledi. Yeni projelerle satışların daha da artacağını aktaran Durbakayım, “Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik gelişmeler ve sektörde yapılan yeni düzenlemeler, inşaat firmalarının yeniden yapılanmasına neden oldu. Bu yapılanma sürecinde yeni projelerini geçici olarak rafa kaldıran sektör, yapısal revizyonlar gerçekleştirdi. Bunun doğal sonucu olarak önceki yıllarda hızlıca başlatılan projeler, 2019’da daha detaylı incelenmeye başlandı. Hatta durma noktasına gelecek ölçüde hesaplanmaya başladı diyebiliriz. Nitekim alınan yeni ruhsat sayısındaki yüzde 50’yi geçen daralma da bu hazırlık dönemini teyit etmektedir. Hazırlıklarını tamamlayan sektör tekrar atağa geçmek için bekliyor. Başta deprem riskini ortadan kaldıracak kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracak projelerin yeniden başlaması için küçük bir kıvılcım gerekiyor” dedi.

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10 BİN BARAJINI AŞABİLEN İLÇELER

Türkiye genelinde satışın en fazla olduğu ilçeler sıralamasında da ilginç bir dağılım dikkat çekiyor. İstanbul’da 10 binin üzerinde konut satışı yapılan ilçe sayısı 6, Ankara’da 7 olarak hesaplanıyor. İstanbul Esenyurt 33 bin 194 konut satışıyla Türkiye genelinde de en fazla satışın yapıldığı ilçe ünvanını elinde bulunduruyor. İstanbul’u 3 ilçesinde 10 binin üzerinde satış yapılan Antalya ve 2 ilçesinde 10 binin üzerinde satış yapılan Gaziantep izliyor. 3 büyük şehirden biri olan İzmir ise listeye sadece Buca ilçesi ile giriyor. Birer ilçesiyle listeye giren diğer ilçeler şöyle sıralanıyor, Bursa Nilüfer, Diyarbakır Kayapınar, Eskişehir Tepebaşı, Kayseri Melikgazi, Konya Selçuklu ve Samsun Atakum.









EKONOMİ İnşaat sektörü ok gibi fırlayabilir



