Konut satışları Aralık’ta yüzde 47,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti. 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu. Türkiye’de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış oranı yüzde 37,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62,1 oldu. Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 237 bin 675 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 132 bin 486 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 79 bin 221 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan’da oldu.

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ve metrekare başına yaşanan yüzdelik artış ise şu şekilde sıralandı... Kadıköy - Yüzde 291 Beşiktaş - Yüzde 288 Bakırköy - Yüzde 272 Sarıyer - Yüzde 259 Zeytinburnu - Yüzde 241 Bağcılar - Yüzde 222 Maltepe - Yüzde 212 Kartal - Yüzde 204 Ümraniye - Yüzde 180 İstanbul'un konutta en fala kazandıran 9 ilçesi İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ise şu şekilde sıralandı... BiP'te paylaş

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Türkiye’de 2019 Aralık ayında 202 bin 74 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artarak 202 bin 74 oldu. Konut satışları aynı dönemde aylık bazda ise yüzde 46 yükseliş gösterdi. Konut satışlarında, İstanbul 40 bin 317 konut satışı ve yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 20 bin 84 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 12 bin 284 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Hakkâri, 33 konut ile Ardahan ve 103 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları 2019 Aralık ayında 50 bin 278 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2019 Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603,4 oranında artış göstererek 50 bin 278 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 10 bin 137 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı aldı.

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Diğer satış türleri sonucunda 151 bin 796 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2019 Aralık ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında artarak 151 bin 796 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 30 bin 180 konut satışı ve yüzde 19,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,9 oldu. Ankara 13 bin 873 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 8 bin 548 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile Ardahan oldu.

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Konut satışlarında 75 bin 480 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 75 bin 480 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 14 bin 772 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 79 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 760 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 126 bin 594 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89 artış göstererek 126 bin 594 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 25 bin 545 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,4 oldu. Ankara 14 bin 5 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 8 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

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Türkiye genelinde 2019 yılında yabancılara 45 bin 483 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.

FOTOĞRAF 19 Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. 2 1 konutlar 140-180 bin, 3 1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2 1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3 1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi. Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak şeklinde sıralandı. Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak. Zemin kat seviyesinde cephede, geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde yöresel taş kaplamalar olacak. Üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapılacak. Ege'deki konutlarda ise bölgenin geleneksel zarif dokusuna uygun nitelikte mimari özellikler olacak. Bölgenin iklim koşullarına uygun açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, cephede derzlemeler, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar kullanılacak. Akdeniz’deki konutlar da yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla, geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle bölgenin mimari kültürünü yaşatacak. Konutlar, iklimle barışık ve güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renklerde inşa edilecek. Güney Doğu Anadolu'daki konutlarda esas unsur yöresel taşların kullanıldığı cephe kaplamaları ve motif işlemeleri olacak. Yerleşim planı yapılırken mahremiyet unsuru ön planda tutulurken, yer yer kullanıma uygun düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar olacak. Doğu Anadolu’da karasal iklimin gündüz sıcak, gece soğuk tavrına ve arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte konutlar yapılacak. Cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilirken, genellikle eğimli çatılar ve geniş saçaklarıyla, taş dokulu pencere söveleri ve kat silmeleriyle bölgenin mimari diline uygun tasarımlar olacak. İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleri ile örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılırken, Osmanlı başkentlerini de barındıran Marmara’da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesinin detaylar belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi' ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. BiP'te paylaş

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Yabancılara 2019 yılı Aralık ayında 5 bin 298 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 5 bin 298 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2019’da ilk sırayı 2 bin 650 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 957 konut satışı ile Antalya, 317 konut satışı ile Ankara, 212 konut satışı ile Bursa ve 154 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye’den 7 bin 596 konut satın aldı. Irak’ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye’den 897 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.

Türkiye’de 2019 yılında erkekler 775 bin 653, kadınlar 420 bin 276 konut sahibi oldu

Türkiye genelinde 2019 yılında, erkekler yüzde 57,5 pay ile 775 bin 653, kadınlar yüzde 31,2 pay ile 420 bin 276 konut sahibi olurken, yüzde 1,8 pay ile 24 bin 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

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İstanbul 66 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,8 payla Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul’da 126 bin 170 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 bin 337 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 46 konut ile Ardahan, erkeklerde 125 konut ile Hakkâri oldu.