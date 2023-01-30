Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef RADAR'da

Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyası ile konut alanlara sağlanacak destek miktarı belli oldu. AK Parti tarafından hazırlanan yeni konut finansmanının yasal çerçevesini belirleyen kanun teklifine göre, ilk 3 yıldaki finansman taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.