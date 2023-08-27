Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK'nın 24 Ağustos 2023 tarihli kararına göre; konut almak isteyen kişiye; kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikincisi için daha az kredi verilecek. Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. Düzenleme kararlaştırılan tarih itibarıyla bankalara bildirilerek uygulamaya konuldu.

İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak. Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5’ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olarak belirlendi. Kredi değer oranı 10 ila 20 milyon TL arasındaki sıfır konutlar için yüzde 17,5, 20 milyon TL üzerine de yüzde 15 olacak. İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü. Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5’ine kadar kredi alınabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5’ine kredi temin edilebilecek.