Konuta 35 milyarlık yatırım: Nitelikli projelere yüzde 300 talep ​

Koronovirüs salgını, dünyada üretime yön veren ülkelerden kaynaklı arz dengesini bozarken, bu durum emtia artışlarını artırdı. Demir çelikten alüminyuma, plastikten metale kadar birçok ürün fiyatının iki katını aşması, ülkeleri yüksek enflasyonla başbaşa bıraktı. Kovid-19 sürecinin konut piyasasını da etkilediğini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, gayrimenkul sektörünü değerlendirirken, yeni projelerini de açıkladı.

Ziya Yılmazn

MALİYET DÜNYADA ARTTI

Türkiye’nin, Kovid-19 sürecini iyi yönettiğini, ancak Avrupalı ve Çinli şirketlerin iyi yönettiğini düşünmediğini, emtia fiyatlarındaki artışın biraz da bu ülkelerin paniklemesinden kaynaklandığını düşündüğünü dile getiren Yılmaz, son 18 ayda demirde yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu, beton, kablolar ve alüminyumda da ciddi artışların görüldüğüne işaret etti. Yılmaz, “Dünyada fiyatlama politikasının değişmesi bizi de etkiliyor. Demir 400 dolardı 840-870 dolara çıktı. Plastikte yüzde 200’e ulaştı. Üstelik bulmak da zorlaştı” dedi.

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BEYKOZ, LEVENT, PENDİK VE İZMİR’DE YENİ PROJE

DAP Holding’in yeni yatırım planlarını Ziya Yılmaz, şöyle açıkladı: “Güçlü bir özsermaye yapımız var. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, yatırımlarımızı bu disiplinle şekillendiriyoruz. İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz var. Levent’te yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL’lik yatırım hedefi koyduk.”

Faiz gerilerse satış 1,5 milyonu bulur

Kamunun da desteğiyle kredi faizlerinin geri çekilmesi halinde satışların da yükseleceği öngörüsünde bulunan Ziya Yılmaz, “Faizler yüzde 1’in altına düşerse, konut satışı 1,5 milyonu bulur” dedi. İstanbul’un yaklaşık 120 bin konut ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, yine 1 miyon 100 bin depreme dayanıksız konutun da yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yabancı satışlarının da bu yıl 50 bini aşacağını tahmin eden Yılmaz, “Bence yabancıya satış asıl bu sene patlar. İstanbul’da 30 bini geçeriz” dedi.

Yüksek kata talep düştü

Pandemiyle insanların artık, alçak katlı, yeşili içinde barındıran, bahçeli ve balkonlu projeler istediğini söyleyen Yılmaz, "Artık 1+1’de yarım oda, 2+1’de en az 3-4 kişinin oturabileceği, 3+1’de bir oda büyüklüğünde balkon veriyoruz. Eskiden yatırımlık oranı yüzde 60-70 seviyesindeydi. Şimdi neredeyse tamamı oturuma yönelik. İnanılmaz şekilde talep oluyor” değerlendirmesi yaptı.

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Fiyatların geri gelme imkanı yok

qKonuta talebin yüzde 300 arttığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Konutta balon var, fiyatlar inecek diyen, hayatında iki şantiye gezmemiş bir tuğla koymamış olanlar, insanların daire almamasına neden oldu. Ancak dünyada emita artıyor, fiyatlar geri gelmez. Bugün konut alan gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyata konuta erişmiş oluyor. Konut, dolardan da emtiadan da daha fazla prime imza attı.”

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