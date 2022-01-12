Ekonomi Konuta 35 milyarlık yatırım Nitelikli projelere yüzde 300 talep
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Konuta 35 milyarlık yatırım: Nitelikli projelere yüzde 300 talep

Kovid-19'la inşaat maliyetlerinin son 18 ayda yüzde 400'e kadar arttığına işaret eden DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz, “Bugün konut alanlar, gelecek aya göre daha uygun fiyata konuta erişmiş oluyor” dedi. Yatırımda hız kesmediklerini söyleyen Yılmaz, “Beş yılda 35 milyarlık yatırım yapacağız” açıklaması yaptı.

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Hamide Hangül Yeni Şafak
Konuta 35 milyarlık yatırım: Nitelikli projelere yüzde 300 talep ​
DAP Yapı

Koronovirüs salgını, dünyada üretime yön veren ülkelerden kaynaklı arz dengesini bozarken, bu durum emtia artışlarını artırdı. Demir çelikten alüminyuma, plastikten metale kadar birçok ürün fiyatının iki katını aşması, ülkeleri yüksek enflasyonla başbaşa bıraktı. Kovid-19 sürecinin konut piyasasını da etkilediğini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, gayrimenkul sektörünü değerlendirirken, yeni projelerini de açıkladı.

Ziya Yılmazn
Ziya Yılmazn

MALİYET DÜNYADA ARTTI

Türkiye’nin, Kovid-19 sürecini iyi yönettiğini, ancak Avrupalı ve Çinli şirketlerin iyi yönettiğini düşünmediğini, emtia fiyatlarındaki artışın biraz da bu ülkelerin paniklemesinden kaynaklandığını düşündüğünü dile getiren Yılmaz, son 18 ayda demirde yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu, beton, kablolar ve alüminyumda da ciddi artışların görüldüğüne işaret etti. Yılmaz, “Dünyada fiyatlama politikasının değişmesi bizi de etkiliyor. Demir 400 dolardı 840-870 dolara çıktı. Plastikte yüzde 200’e ulaştı. Üstelik bulmak da zorlaştı” dedi.

BEYKOZ, LEVENT, PENDİK VE İZMİR’DE YENİ PROJE

DAP Holding’in yeni yatırım planlarını Ziya Yılmaz, şöyle açıkladı: “Güçlü bir özsermaye yapımız var. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, yatırımlarımızı bu disiplinle şekillendiriyoruz. İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz var. Levent’te yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL’lik yatırım hedefi koyduk.”

Faiz gerilerse satış 1,5 milyonu bulur

  • Kamunun da desteğiyle kredi faizlerinin geri çekilmesi halinde satışların da yükseleceği öngörüsünde bulunan Ziya Yılmaz, “Faizler yüzde 1’in altına düşerse, konut satışı 1,5 milyonu bulur” dedi. İstanbul’un yaklaşık 120 bin konut ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, yine 1 miyon 100 bin depreme dayanıksız konutun da yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yabancı satışlarının da bu yıl 50 bini aşacağını tahmin eden Yılmaz, “Bence yabancıya satış asıl bu sene patlar. İstanbul’da 30 bini geçeriz” dedi.

Yüksek kata talep düştü

Pandemiyle insanların artık, alçak katlı, yeşili içinde barındıran, bahçeli ve balkonlu projeler istediğini söyleyen Yılmaz, "Artık 1+1’de yarım oda, 2+1’de en az 3-4 kişinin oturabileceği, 3+1’de bir oda büyüklüğünde balkon veriyoruz. Eskiden yatırımlık oranı yüzde 60-70 seviyesindeydi. Şimdi neredeyse tamamı oturuma yönelik. İnanılmaz şekilde talep oluyor” değerlendirmesi yaptı.

Fiyatların geri gelme imkanı yok

qKonuta talebin yüzde 300 arttığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Konutta balon var, fiyatlar inecek diyen, hayatında iki şantiye gezmemiş bir tuğla koymamış olanlar, insanların daire almamasına neden oldu. Ancak dünyada emita artıyor, fiyatlar geri gelmez. Bugün konut alan gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyata konuta erişmiş oluyor. Konut, dolardan da emtiadan da daha fazla prime imza attı.”

12 projede 15 bin konut satışa çıkıyor
EKONOMİ
12 projede 15 bin konut satışa çıkıyor

TOKİ'den İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı
FOTOĞRAF 16
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İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni ilanına göre; İstanbul Başakşehir'de en ucuzu 376 bin TL'den ev satışı yapılacak. Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak TOKİ'nin bu projesine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek konutları kira öder gibi satın almak mümkün olabilecek. İşte; TOKİ'den İstanbul'da ev satışına ilişkin merak edilen bilgiler!
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Her yıl binlerce aile ve milyonlarca kişi TOKİ sayesinde ev sahibi olabiliyor. Dar ve orta gelirli aileler, kira öder gibi kolaylıkla ev sahibi oluyor. TOKİ'nin büyükşehir projelerine de yoğun ilgi gösteriliyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde satışa çıkacak projede hak sahipleri kurayla belirlenecek. Bu nedenle çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.<br>
Title
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri; 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 olarak belirlendi.<br>
Title
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?<br><br>ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;<br><br>T.C. vatandaşı olması,<br><br>Projenin bulunduğu ililçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
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Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),<br><br>Kendisine eşine veveya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve<br><br>Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
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Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),<br><br>Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),<br><br>Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,<br>gerekmektedir.<br>
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Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;<br><br>1. Kategori olan\"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin\" ,<br><br>2. Kategori olan\"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın\"<br><br>3. Kategori olan \"Emekli Vatandaşlar\"ın<br><br>4. Kategori olan \"Diğer alıcı adaylarının\"<br>başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.<br>
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3. Kategori olan \"Emekli Vatandaşlar\"ın<br><br>4. Kategori olan \"Diğer alıcı adaylarının\"<br>başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.<br>
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER<br><br>Başvuru sahipleri,<br><br>Kimlik Fotokopisi,<br><br>Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları<br><br>\"Hak Sahipliği Belgesi\"
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Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),<br><br>Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıy ibraz edeceklerdir.
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TOKİ'den İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: Başvurular başladı
Bu fiyatlara böylesini bulmak zor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere güzel haberi verdi. Yeni yıla girdiğimiz dönemde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. TOKİ'nin yeni ilanına göre; İstanbul Başakşehir'de en ucuzu 376 bin TL'den ev satışı yapılacak. Dar ve orta gelirli ailelerin merakla beklediği başvuru tarihleri için detaylar belli oldu. Başvurular bugün başlıyor. Peki İstanbul Başakşehir'deki TOKİ evleri için nasıl başvuru yapılır, başvuru için son tarih ne zaman? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



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