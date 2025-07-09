Konutta arz arttı talep beklemede

Türkiye’de yüksek enflasyonun gölgesinde geçen son on 8 ay, konut piyasasında arz ve talebin birbirine yaklaştığı sıra dışı bir denge sürecini tetikledi. Gayrimenkul alım–satım, dijital değerleme ve online ihale süreçlerini tek çatı altında sunan Gaboras’ın platform içi istatistiklerine göre, 2025’in ilk 6 ayında satışa çıkan konut adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin biçimde artarken, işlem hacmindeki büyüme bu artışı aynı hızla takip etmedi. Satışların temposu, halen yüksek kalan finansman maliyetleri nedeniyle sınırlı seyrederken; alıcı tarafında fiyat duyarlılığı ve bekleme süresi öne çıkıyor.





ALICI PAZARLIK GÜCÜNÜ KULLANDI

Satıcı tarafındaki yükseliş, özellikle nakde dönmek isteyen mülk sahiplerinin sayısının çoğalmasına bağlanıyor; buna karşın alıcı tarafında kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, bekleme ve pazarlık eğilimini güçlendiriyor. Gaboras Genel Müdürü Ruhi Konak, piyasanın yeni bir denge arayışında olduğunu belirterek, “Satıcı sayısı artarken alıcılar fiyat hassasiyetini koruyor. Satışla sonuçlanan işlemlerin çoğunda, ilk istenen rakamdan geri adım atıldığını görüyoruz. Ortalama indirim oranı yıl başından bu yana kademeli olarak artıyor. Bu veri, konut sahibinin likidite ihtiyacını öne çıkardığını, alıcının ise finansman maliyetini dengelemek adına pazarlık gücünü kullandığını gösteriyor” diye konuştu.





DİJİTAL ARAÇLARLA ŞEFFAFLIK ARTIYOR

Konak’a göre dijital değerleme raporları da bu yeni dönemde kritik rol oynuyor; satıcı ve alıcı aynı veri setine bakarak müzakere ediyor, gayrimenkulün gerçekçi fiyatına daha hızlı ulaşılabiliyor. Gaboras platformunda satıcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan online ihale modülünün, gerçek zamanlı fiyat belirlemede önemli rol oynadığını söyleyen Konak, “Talep azalsa da alıcı, dip fiyatı net görmek istiyor. İhale sistemi, ilan süresini kısaltıyor ve pazarlığı şeffaflaştırıyor” dedi.





FAIZ VE ENFLASYON BELIRLEYICI OLACAK

Sektör temsilcilerine göre, yılın ikinci yarısında konut arzı artmaya devam edecek. Ancak talep tarafı, büyük ölçüde faiz oranları ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak şekillenecek. Gaboras’ın son verileri, özellikle İstanbul’daki bazı merkezi ilçelerde küçük metrekareli dairelerde amortisman süresinin kısaldığını ve yatırımcı ilgisinin tamamen bitmediğini ortaya koyuyor.



