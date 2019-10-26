Ekonomi Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar
İŞ DÜNYASI

Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.

Haber Merkezi DHA
Köpek gezdiricileri.
Köpek gezdiricileri.

Köpek edinmek, onları beslemek kolay olsa da sorumlulukları büyük. Köpeklerin dışarıda vakit geçirmeleri, yürüyerek, koşup oynayarak enerji harcamaları şart.

Bunu yapamayanların imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.

Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.

Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, "Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de “Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir? diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız.

Köpek gezdiricileri.

Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var" dedi.

"KÖPEKLERİ SADECE SEVMEK İÇİN ALIYORLAR"

Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, "Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar" diye konuştu.

"ENERJİLERİNE GÖRE GEZDİRİYORUM''

Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti:

"Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım"

"AYLIK KAZANCIM 5-6 BİN LİRA"

Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu.

Köpeği seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten köpek gezdiricisi Hikmet Kaya, "Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Zaten hepsi bize alışık o yüzden zorluk yaşamıyorum. Köpekleri sabahları bir de akşamları getiriyoruz. Köpekleri gezdiriyoruz eğlendiriyoruz. Belirli bir ücretimiz yok kafamıza göre fiyat alıyoruz. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz. Köpekleri sabah 2 saat akşam da 2 saat olmak üzere 4 saat çalışıyoruz. İnsanlar hayvanlarla pek ilgilenemiyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Köpek gezdiricileri.

"3 ARKADAŞ 35 KÖPEĞİ GEZDİRİYORUZ"

5 aydır bu işi yaptığını söyleyen Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise, "Ben yeni başladım aylık ortalama 3 bin lira kazanıyorum. İki yıl önce Türkiye’ye geldim 5 aydır bu işi yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum o yüzden bu işi yapıyorum. Sabah ve akşam ikişer saat köpekleri gezdiriyorum sonra da tek tek hepsini evlerine bırakıyorum. Köpekler bize alıştı hiçbir zorluk yaşamıyorum. Şu an 3 arkadaşız ve 35 köpeği gezdiriyoruz" dedi.

"PSİKOLOJİLERİNİ İYİ BİLİYORUM"

Bir başka köpek gezdiricisi Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi. Pekçeçınar, "Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm “Ne güzel iş derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım yaklaşık dört buçuk yıldır da bu işi yapıyorum. İlkokula başladığımda köpek alındı bana. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum" diye konuştu.

Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. Genelde köpek gezdiricileri çoklu gezdirirler ben ondan yana da değilim, tek gezdiriyorum. Daha önce başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince başka işleri bıraktım. Geçimimi bununla sağlıyorum"

Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar
FOTOĞRAF 13
Title
Köpek edinmek, onları beslemek kolay olsa da sorumlulukları büyük. Köpeklerin dışarıda vakit geçirmeleri, yürüyerek, koşup oynayarak enerji harcamaları şart.
Title
Bunu yapamayanların imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.
Title
Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.
Title
Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de “Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir? diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız.
Title
Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var dedi.
Title
Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar.
Title
Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar diye konuştu.
Title
Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti:
Title
Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım
Title
Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu.
Title
Köpeği seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten köpek gezdiricisi Hikmet Kaya, Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Zaten hepsi bize alışık o yüzden zorluk yaşamıyorum. Köpekleri sabahları bir de akşamları getiriyoruz. Köpekleri gezdiriyoruz eğlendiriyoruz. Belirli bir ücretimiz yok kafamıza göre fiyat alıyoruz. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz. Köpekleri sabah 2 saat akşam da 2 saat olmak üzere 4 saat çalışıyoruz. İnsanlar hayvanlarla pek ilgilenemiyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz dedi.
Title
5 aydır bu işi yaptığını söyleyen Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise, Ben yeni başladım aylık ortalama 3 bin lira kazanıyorum. İki yıl önce Türkiye’ye geldim 5 aydır bu işi yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum o yüzden bu işi yapıyorum. Sabah ve akşam ikişer saat köpekleri gezdiriyorum sonra da tek tek hepsini evlerine bırakıyorum. Köpekler bize alıştı hiçbir zorluk yaşamıyorum. Şu an 3 arkadaşız ve 35 köpeği gezdiriyoruz dedi.
Title
Bir başka köpek gezdiricisi Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi. Pekçeçınar, Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm “Ne güzel iş derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım yaklaşık dört buçuk yıldır da bu işi yapıyorum. İlkokula başladığımda köpek alındı bana. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum diye konuştu. Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü; Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. Genelde köpek gezdiricileri çoklu gezdirirler ben ondan yana da değilim, tek gezdiriyorum. Daha önce başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince başka işleri bıraktım. Geçimimi bununla sağlıyorum
Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar
Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.

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