Körfez yatırımcısı ortaklık peşinde

Körfez işadamları yatırım için gözünü Türkiye’ye çevirdi. Türk iş adamları ile biraraya gelen Körfez sermayesi, birçok alanda Türkiye’de yatırım yapma mesajı verdi. Arap Türk İş adamları Derneği (ARTİAD) üyesi 15 iş adamı, Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için geçtiğimiz günlerde Katar’a 4 günlük iş gezisi düzenledi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Katarlı iş adamlarının Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve yatırım yapmak istediğini söyledi.

Milyar dolarlık büyüklüğe sahip şirketlerin yöneticileri ile görüştüklerini dile getiren Kerim, bu toplantılarda Türk firmalarının Katarlı iş adamlarına kendini tanıttığını ifade etti. Kerim, “Toplantılarda üyelerimiz, farklı sektörlerden iş almak ve Türk ürünlerini pazarlamak için ikili görüşme gerçekleştirdi. İnşaat sektörüne 20 milyon dolar yatırım yapan bir üyemiz, makine ve çelik sektörü gibi farklı alanlarda Katarlılarla ortak yatırım yaptı. Katarlılar, İstanbul’da 4 büyük konut ve ticari alan inşaatına başlayan üyemize büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi nedeniyle üyemiz seyahatini 4 gün uzatmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Katarlılarla yaptıkları görüşmelerde ayrıca ortaklık yapılabilecek alanları da ele aldıklarını ifade eden Kerim sözlerini şöyle sürdürdü:

FABRİKA KURMAK İSTİYORLAR

“Katarlı iş adamları arasında Türkiye’den fabrikasına makine almak isteyenler oldu. Katar’ın ve Orta Doğu’nun en büyük veteriner kliniğinin sahibi iş adamı da Türkiye’de aynı büyüklükte bir yer açmak istiyor. Bunun için ortak arıyor. Türkiye’de gayrimenkul işine girmek isteyenler var. Seyahatimiz boyunca Katar’daki büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’leri de ziyaret ettik. Parke ve dayanıklı ahşap pudrası üreten bir firma Türkiye’de fabrika kurmak istiyor.”

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Cemalettin Kerim

Bölgedeki fırsatları değerlendirelim

ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türk markalarının Katar’a gitmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkede Türk iş adamları için büyük fırsatlar bulunduğunu belirten Kerim, “Köfrez bölgesindeki fırsatları muhakkak değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu. Türkiye’de yatırım yapan Katarlı firma sayısının 700’e yakın olduğunu, doğrudan ve dolaylı 33 milyar dolarlık yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Kerim, “Sorunlar tam olarak çözüldüğünde Türkiye’ye daha fazla ilgi gösterecekler. Türkiye’yi çok seviyorlar. Bu ilgi siyasi kararları da etkiliyor” şeklinde konuştu.

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