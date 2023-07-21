Körfez'den yatırım yağacak: Özel sektörden 27 anlaşma

200 kişiyi aşkın bir heyetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Körfez iş gezisine katılan Türk iş dünyası, önemli iş bağlantılarıyla döndü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen iş forumları ve yapılan ikili görüşmeler, Körfez turunun katma değerini artırdı. Müteahhitlik, gayrimenkul, sanayi, tarım, gıda, lojistik ve finans sektörlerini temsil eden Türkiye heyetindeki iş insanları özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yoğun ilgi gördü.





YATIRIMLAR BU YIL BAŞLAR

Körfez iş gezisini Yeni Şafak’a değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, her üç ülkede düzenlenen toplantılarda uzlaşmaya varılan önemli iş birlikleri olduğunu söyledi. Sadece özel sektörde faaliyet gösteren firmaların toplamda 27 anlaşmaya imza attığını belirten Olpak, “Bunlar şimdilik imza altına alınan işbirlikleri. Ziyaret boyunca yapılan yoğun iş görüşmelerden yeni anlaşmalar da çıkar. Toplam bir rakamdan bahsetmek imkansız ancak, 30 milyon dolardan 150 milyon dolara kadar değişen rakamlarla anlaşmalar imzalandı. Devamında daha bol sıfırlı anlaşmalar gelecek. Öngördüğümüz yeni yatırımlar bu yıl başlar ve yaklaşık bir yıl süreyle artarak devam eder” dedi.





50,7 MİLYAR DOLARLIK İMZALAR KAMUYA AİT

Bu iş birliklerinin resmi kurumların yaptığı anlaşmaların dışında olduğunu ifade eden Olpak, “Enerjiden gıdaya, inşaattan sağlığa, bilgi teknolojilerinden enerjiye ve diğer sanayi alanlarına varıncaya kadar geniş bir yelpazede işbirlikleri gelişti” diye konuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarının da önemli işbirliklerine vardığına dikkat çeken DEİK Başkanı Olpak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abudabi’de imzalanan 5,7 milyar dolarlık anlaşmaların hepsinin kamuya ait olduğunu söyledi.





HER İKİ TARAF DA ÇOK İSTEKLİYDİ

Üç ülkedeki iş dünyasının Türkiye'ye ilgisinin ve Türkiye'ye yatırım yapma niyet ve iştahının net olduğunu kaydeden Olpak, şu değerlendirmede bulundu: “Tabii bundan sonraki adımlar, karşılıklı olarak atılacak adımlardaki detaylarda gizlidir. İştahı çok sıcak gördük. Bu hem Türk tarafında vardı, onlarda da net bir şekilde ortadaydı.”



