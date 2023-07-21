Körfez’le bağlantılar tamam: 8-9 saati bulan görüşmeler yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunda ülkeler arası ikili anlaşmaların yanı sıra iş insanları da milyar dolarları aşması beklenen bağlantılar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez çıkarmasına katılan 200’e yakın iş insanı 3 ülkeden eli dolu döndü.





3. ÜLKELERE AÇILIM

Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de yapılan anlaşmaların yanı sıra bu ülkelerin ortaklık kurduğu ülkeler ile de iş yapılacağını söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, “Körfez ülkelerinin Asya ve Afrika’daki ortakları ile yaptığı yatırımlarda Türkiye’nin de olması için görüşmeler yapıldı. Türkiye, bu anlaşmalar ile birlikte Körfez dışında farklı ülkelerle de çalışma şansını yakalayacak. Her üç ülkede de konuyla ilgili imza atılan protokoller ve anlaşmalar da oldu” diye konuştu.





YATIRIMCILAR MEKİK DOKUYACAK

Cumhurbaşkanları ve devlet temsilcilerinin yanı sıra her ülkede en az 200 özel sektör görüşmesi yaptıklarının altını çizen Öz, “Özel sektör temsilcileri 8-9 saati bulan görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde başlıca sektörler; enerji, otoyol, özel hastaneler, müteahhitlik, bilişim ve teknoloji alanlarında çok önemli döviz getirici anlaşmalar imzalandı. 2 aydır Türkiye’ye Körfez bölgesinden yatırımcılar mekik dokuyordu bu görüşmelerin ardından heyetlerin gelişi hızlanacak” dedi.





MÜTEAHHİTLİKTE HIZLI SONUÇ

DEİK üyeleri ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile Körfez ülkelerinin görüşmelerinin devam ederek yeni anlaşmalar imzalanacağının müjdesini veren Öz, şöyle devam etti: “2-3 ay içerisinde müteahhitlik ve sanayi sektöründe çok önemli anlaşmaların sağlandığını hep birlikte duyacağız. En hızlı geri dönüşünü göreceğimiz sektörler bunlar. Bu sektörlerde canlanmanın ardından gıda, bilişim ve savunma sanayi alanları da yeni anlaşmalarını duyurulacak ve işbirlikleri katlanarak devam edecek.”





Körfez’in ticaret potansiyeli yüksek

Türkiye’nin ihracatının diğer pazarlarda etkinliğinin artırılacağının altını çizen Öz, “Körfez ülkelerinin Arap Yarımadası’nda, Afrika’da ve Asya’da ciddi bir ticaret potansiyeli var. Bu ticari potansiyelleri Türk sanayisiyle ve ustalığı ile harmanlayarak yoğun bir ticari hacim oluşturacağız. En yakın sürede bu görüşmelerin neticeleri kamuoyu ile paylaşılacaktır” bilgisini verdi.



