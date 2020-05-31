Koronanın enerji bilançosu: Kombiler kısıldı

1 Haziran’da kontrollü hayata adım atacak olan Türkiye’de pandeminin etkili olduğu mart, nisan ve mayıs döneminde koronavirüse karşı alınan önlemler enerji tüketimine de yansıdı. Buna göre motorin, benzin, dogal gaz ve elektrik tüketimleri 2019’un ilk beş aylık dönemi ile kıyaslandığında çarpıcı veriler ortaya çıktı. Kovid-19’un pik yaptığı nisan ayında motorin ve benzin tüketiminde büyük düşüşler gözlendi. Buna göre; geçen yılın üç aylık dönemine göre 2020’nin ilk üç ayında motorin ve benzin tüketimi az da olsa artış trendi gösterirken nisan ve mayıs aylarında önemli oranda geriledi.

PİK DÖNEMİNDE DİP

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Motorin satışı martta geçen yılın aynı ayıyla paralel seyrederken, nisanda yüzde 29,1 Mayıs ayının ilk 17 gününde ise yüzde 26,1 düzeyinde geriledi. Geçen yılın beş aylık dönemiyle karşılaştırıldığında ise motorin satışı toplamda yüzde 6,5 düştü. Geçen yıl nisan ayında 52 milyon 907 bin litre olan motorin satışı bu yılın aynı ayında 37 milyon 511 bin litreye geriledi. Benzin satışında ise düşüş daha sert oldu. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre benzin satışında yüzde 40,6, mayısın 17 günlük döneminde ise yüzde 36’ya varan düşüş gerçekleşti. Geçen yıl 245 milyon 441 bin 887 litre benzin satılırken bu nisanda 145 milyon 688 bin 156 litre olarak gerçekleşti. Geçen yılın nisan ayında günlük 8 milyon 181 bin litre olan benzin satışı pandemi nisanında günlük 4 milyon 856 bin litreye kadar düştü

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ELEKTRİKTE DURUM

Akaryakıttaki kadar olmasa da elektrik tüketiminde de düşüş var. 17 Mayıs’a kadar geçen yılla karşılaştırıldığında elektrik tüketimi yüzde 2,5 azalırken, yüzde 15,4 ile en yüksük düşüş nisan ayında ortaya çıkıyor. Geçen yıl bu ayda 22.611.099 Mwh olan tüketim 2020 Nisan’ında 19.130.590 Mwh olarak gerçekleşti.

KOMBİLER KISILDI

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Vatandaş evde kaldığı sürece doğal gaz tüketiminde de kısıtlamaya gitti. Geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,1, şubat ayına göre ise yüzde 10,2 artış yaşanan doğal gaz tüketiminde mart ayı ile birlikte düşüş başladı. Martta toplam tüketim yüzde 2,9 Nisanda yüzde 15, Mayıs’ın 17 günlük döneminde ise yüzde 13 geçen yılın aynı aylarına göre düştü. Nisanda geçen yıl 105 milyon 750 bin metreküp olan günlük tüketim pandemi nisanında günlük 89 milyon 886 bin metreküpe düştü. Mayısın ilk 17 günlük döneminde ise tüketim geçen yılın aynı günlerine göre 70 milyon metreküpten 61 milyon metreküpe geriledi.