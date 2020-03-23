Koronavirüsten otomotiv sektörüne darbe: 1,4 milyon araç üretilmeyecek

Dünya otomotiv endüstrisi koronavirüse yenik düştü. Sağlık başta olmak üzere parça sorunları ve lojistik sebeplerden ötürü üretimler ardı ardına dururken, ortalama 2 haftalık aranın üretime etkisi ise 1,4 milyon adet otomotiv oldu. Türkiye’de ise 4 fabrika üretimine ara verirken, çalışan diğer fabrikaların ise parçalarının üretime ne kadar yetebileceği merak konusu.

AVRUPALI ÜRETİCİ ÇÖKTÜ

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da otomobil fabrikalarının kapanmasıyla araç üretiminin 1,4 milyon adet azalabileceğini öngördü. Avrupa’daki üretim merkezlerinin kapatılmasının araç üretiminde 880 bin adedin üzerinde düşüşe neden olacağının kaydedildiği açıklamada, bölgede araç üretiminde en yüksek düşüşün 256 bin adetle Almanya’da olacağı, bu ülkeyi 140 bin adetle İspanya ve 100 bin adetle Fransa’nın takip edeceği ifade edildi. Açıklamada, Kuzey Amerika’da da benzer bir tablonun yaşandığına işaret edilerek, burada da 336 bini ABD’de olmak üzere araç üretimin toplam 478 bin adet azalmasının beklendiği belirtildi. Güney Amerika’daki üretim verilerinin de değerlendirildiği açıklamada, söz konusu kıtadaki araç üretiminin 80 bin adet azalacağı tahmin edildi. Böylece, Avrupa, Amerika ve Güney Amerika’da, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan fabrikalarla araç üretiminin toplam 1,4 milyon adet azalabileceği öngörüldü.

TÜRKİYE DAHA GEÇ ETKİLENDİ

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Haydar Yenigün

Türkiye’de de kapanan fabrikaları değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın iş birliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı” şeklinde konuştu.

SİPARİŞLER İPTAL OLUYOR

Yenigün, ihracatının yüzde 80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayisinin, ne yazık ki bugün gelinen noktada 3 ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladığına işaret ederek, bu sebepleri şöyle sıraladı: “AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması. Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler. Avrupa’da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa’dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar.”

Türkiye’nin Covid-19 salgınını en hafif şekilde atlatmasını umut ettiklerini belirten Yenigün, “Avrupa’nın da en kısa sürede normal hayata dönmesi ile birlikte bizim de ihracatımızın en kısa zamanda eski yüksek seviyelerine ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz” ifadelerini kullandı.

700 BİNLİK PAZAR HAYAL Mİ OLUYOR?

Uğur Sakarya

Koronavirüs sebebiyle ihracat pazarları ve iç pazardaki talep de günden güne azalıyor. Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, “Buna rağmen mart ayında markalar, ocak ve şubat aylarında sipariş aldıkları araçları fatura ediyorlar. Görüştüğümüz tüm markaların mart ayında şubat satışlarının yüzde 20 ila yüzde 70 üzerinde satış yapacaklarını biliyoruz. Bu kapsamda, mart ayının 65 bin adetler seviyesinde tamamlanacağını öngörüyorum. Bu da geçen ayın yüzde 38, geçen sene mart ayının ise yüzde 32 üzerinde kapanacağı anlamına geliyor. Ancak, nisan ayında bu adedin bir hayli altında satış gerçekleşecektir” diyerek sözlerini sürdürdü. Bayilerin yaşanan süreçten negatif etkilendiğini de ifade eden Uğur Sakarya, bayilerin bu dönemi kısıtlı kadrolarla nöbetleşe çalışarak geçirdiğini belirtti. Uğur Sakarya ayrıca, bayilerde yeni araç siparişleri alınamadığını, ikinci el araç satışlarının yüzde 50 oranında azaldığını ve günlük servis girişlerinin dahi ciddi oranda düştüğünü sözlerine ekledi.

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