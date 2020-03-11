​Koronavirüsünün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor Koronavirüsün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor: Şimdi de el dezenfektanları yok satıyor Maskelerden sonra koronavirüsden korunmak için şimdi de el dezenfektanları yok satıyor. Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, "Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok. Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor" dedi.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 12:51 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 12:54 İHA