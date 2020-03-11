Ekonomi Koronavirüsün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor Şimdi de el dezenfektanları yok satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Koronavirüsünün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor

Koronavirüsün ardından fiyatlar aldı başını gidiyor: Şimdi de el dezenfektanları yok satıyor

Maskelerden sonra koronavirüsden korunmak için şimdi de el dezenfektanları yok satıyor. Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, "Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok. Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor.
Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüsüne karşı el dezenfektanlarının satışları artarken, medikallerde stoklar tükendi. Fiyatlar ise aldı başını gidiyor. Medikal malzeme satan iş yerlerine giden birçok vatandaşlar eli boş dönüyor. İnegöl’de 5 adet medikal ürünler satan firma var. O firmalarda şu anda bu iki ürün tamamen tükenmiş durumda.

Maske satışları durdu.

Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok. Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor. Hem kiloluk, hem de ufak sprey tarzı olanları alıyorlar, fakat dediğimiz gibi bu ürünler tükendiği için ve piyasa olmadığında dolayı veremiyoruz.
  • Gelenlere ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya tavsiye ediyoruz. Fiyat çok arttı, artık aldığımız fiyatlardan tekrar alma imkanımız yok. Burada vatandaşımız mağdur oluyor, aynı zamanda bizler de temin edemediğimiz için üzgünüz. Bunları yetkililerin duymasını istiyoruz, üzülüyoruz. Bu duruma gelmek istemezdik, lakin korona herkesi çok etkiledi. Vatandaşlarımıza toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."
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